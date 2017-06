Frankfurt - Die Metallpreise erholen sich heute Morgen etwas von ihren gestrigen Rückgängen, so die Analysten der Commerzbank.Zwar deute das am frühen Morgen veröffentlichte schwächere Investitionswachstum in China für Mai darauf hin, dass die chinesische Konjunktur in den nächsten Quartalen Gegenwind zu spüren bekomme. Denn die Straffung der Politik unter anderem im Immobilien- und Finanzsektor zeige offensichtlich Wirkung. Insgesamt habe sich die chinesische Wirtschaft im letzten Monat aber wohl stabilisiert. Die Industrieproduktion habe wie erwartet um 6,5% zugelegt und damit genauso stark wie im Monat davor.

