Küssnacht (awp/sda) - Gute Nachrichten für die Gläubiger der ehemaligen Swissair: Der Liquidator und der Gläubigerausschuss haben beschlossen, eine dritte Abschlagszahlung von 8,4% an die Gläubiger mit anerkannten Forderungen in der 3. Klasse auszuführen. Als Grund dafür nennt Swissair-Nachlassverwalter Karl Wüthrich in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...