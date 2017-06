FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Mittwoch vor einer erwarteten Zinsanhebung in den USA nur wenig von der Stelle bewegt. Am Markt hieß es, vor dem Leitzinsentscheid der US-Zentralbank am Abend hielten sich die Anleger zurück. Händler berichteten von einem deutlich unterdurchschnittlichen Handelsvolumen an den Rentenmärkten.

Der für den deutschen Markt richtungweisende Euro-Bund-Future lag gegen Mittag im Vortagsvergleich leicht im Plus bei 165,02 Punkten. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten faktisch unverändert mit 0,26 Prozent. In vielen Ländern Südeuropas gingen die Renditen unterdessen weiter zurück, besonders deutlich in Portugal.

Zur Wochenmitte steht klar die US-Geldpolitik im Mittelpunkt. Die amerikanische Zentralbank Federal Reserve trifft am Abend ihren Zinsentscheid. Alles andere als eine Anhebung des Leitzinses wäre eine große Überraschung. Kommt es zum Zinsschritt, wäre es der zweite in diesem Jahr und der vierte seit Beginn der Zinswende Ende 2015. Zuvor hatte das Zinsniveau als Folge der schweren Finanzkrise 2008 jahrelang an der Nulllinie geklebt. Fed-Chefin Janet Yellen wird die Entscheidungen und den weiteren Kurs erläutern./bgf/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0113 2017-06-14/13:21