BERLIN (Dow Jones)--Nachdem Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) ein Fahrverbot für ältere Dieselautos in der bayerischen Landeshauptstadt für unvermeidbar hält, will die Deutsche Umwelthilfe (DUH) den Bann auch auf neue Diesel ausweiten. DUH-Chef Jürgen Resch kündigte an, ein Fahrverbot für Selbstzünder mit der modernsten Schadstoffklasse Euro 6 notfalls juristisch zu erstreiten.

"Wenn die bayerische Staatsregierung tatsächlich beabsichtigt, die Euro 6 Diesel vom Fahrverbot auszunehmen, werden wir dies im Rahmen unseres laufenden Rechtsverfahrens korrigieren", erklärte Resch. Jüngste Messungen zeigten, dass auch neue Diesel viel mehr giftige Stickoxide ausstießen als erlaubt.

Bürgermeister Reiter sieht wegen der verschlechterten Luftqualität in seiner Stadt kaum noch Möglichkeiten, ein Fahrverbot zu vermeiden. Ausnehmen will er aber Modelle mit der Schadstoffklasse Euro 6. Zwischen 130.000 und 170.000 Fahrzeuge wären von dem Bann in München betroffen.

Die deutsche Autoindustrie hat aber nicht nur Ärger in München. Die baden-württembergische Landesregierung droht mit einem Diesel-Fahrverbot in Stuttgart. Die Autobauer haben in Aussicht gestellt, Wagen mit der Abgasnorm Euro 5 auf Euro 6 zu bringen.

June 14, 2017 06:51 ET (10:51 GMT)

