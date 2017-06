Berlin (ots) -



Ein Mann kreiert in seinem Wahlkampf und auf Twitter einen weltweit einzigartigen Sprachstil. Die Rede ist natürlich von Donald J. Trump, der damit seine Gegner mokiert, die Fans unterhält und bei alle anderen nur Kopfschütteln auslöst.



Ein Erfinder-Team aus Berlin und Frankfurt am Main hat dies als Inspiration genutzt und eine Soundmachine, die "Presidential Word Machine", gestaltet. Mit dieser kann man die "Weisheiten" des 45.ten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika immer wieder anhören. Die mit einem Dollarzeichen gekrönte, ca. 10 cm große, orangene Soundbox beherrscht 16 prägnante Sprüche, die per Knopfdruck beliebig oft abgespielt werden können. Amazing! "So sad" wird es erst, wenn die Batterie alle ist.



Ab sofort werden über die Crowdfunding Plattform Kickstarter weltweit Unterstützer für diese kleine Spaßkiste gesucht, die auf jeder Party ein Renner sein wird und das Potential hat, für viel Gesprächsstoff zu sorgen. Das Besondere: Wer früh mit an die Idee glaubt und die beiden Tüftler bei der Umsetzung unterstützt, bekommt die 16 Sprüche als MP3 gratis für sein Handy dazu. Diese lassen sich als SMS, Alarm- oder Klingelton einstellen.



"Es ist unglaublich bei wie vielen kleinen und großen Situationen die Worte des 45. US-Präsident im Alltag passen. Wir denken, Fun first!" so Markus Otte und Etienne Doussin, die die "Presidential Word Machine" in ihrer Freizeit konzeptioniert haben.



Die Presidential Word Machine zeigt, dass internationale Kooperation, nicht nur "America First" zu urkomischen Ergebnissen führen kann. So stammen die englischsprachigen Tonaufnahmen aus Australien, das Design der Maschine und Verpackung aus verschiedenen europäischen Ländern, die Produktion wird in China stattfinden.



Um die Kickstarter Kampagne zu unterstützen, folgen Sie diesem Link: http://kck.st/2sok9Xj



Journalisten und Blogger erhalten auf Anfrage einen kostenlosen Prototypen der Presidential Word Machine so lange der Vorrat reicht. Als Inspiration und Aufheiterung des Redaktionsalltages.



Unter folgender URL steht das Kickstarter Video für die Berichterstattung zur freien Verfügung: https://goo.gl/1uqrA4



Direktlink zur Kickstarter Kampagne: http://kck.st/2sok9Xj