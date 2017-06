Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-06-14 / 12:59 *Leipzig/Frankfurt am Main, 14.06.2017 - *Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508) hat die Büroimmobilie "Kontorhaus" in der Mainzer Landstraße in Frankfurt am Main nach 2,5 jähriger Haltedauer an den Schweizer Projektmanager Pecunia Real Estate AG mit Gewinn veräußert. Das 528. Objekt im publity Portfolio ist vollständig und langfristig unter anderem an die Deutsche Bahn AG vermietet. Der 7-geschossige Komplex wurde im Jahr 1994 erbaut. Das knapp 6.400 m² große Objekt befindet sich auf einem 1.400 m² großen Grundstück. Die Mainzer Landstraße ist mit 8,3 Kilometern Frankfurts zweitlängste Straße und nur wenige Kilometer vom Deutschlandsitz des neuen Eigentümers entfernt. Es handelt sich um einen attraktiven Standort an der zentralen Verbindungsachse zwischen Innenstadt und den westlichen Stadtteilen. In unmittelbarer Umgebung zum Objekt ist das neue Europaviertel mit Hotels, Wohnungen und Läden entstanden. "Erneut haben wir durch unser erfolgreiches Asset Management eine Wertsteigerung erzielen und nun durch den profitablen Verkauf realisieren können. Natürlich haben sich auch unser Netzwerk und unsere Expertise in der Standortwahl wieder sehr positiv ausgewirkt. Die Mainzer Landstraße ist eine der Top-Adressen in der Mainmetropole. Die von uns nun veräußerte Immobilie liegt in exponierter und werbewirksamer Lage und ist gerade für Core-Investoren daher hochinteressant", so Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der publity AG. *Pressekontakt:* Finanzpresse und Investor Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Peggy Kropmanns Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: publity@edicto.de *Über publity* Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work Out Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in begrenztem Umfang an Joint Venture Transaktionen. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: publity AG Schlagwort(e): Immobilien 2017-06-14 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: publity AG Landsteinerstr. 6 04103 Leipzig Deutschland Telefon: 0341 26178710 Fax: 0341 2617832 E-Mail: info@publity.de Internet: www.publity.de ISIN: DE0006972508 WKN: 697250 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP-Media 582963 2017-06-14

