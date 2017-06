Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-06-14 / 12:59 *Senvion unterzeichnet Exklusivitätsvereinbarung für ersten Offshore-Windpark im Mittelmeer Windpark Taranto wird mit neuen 3-Megawatt-Turbinen für den Offshore-Bereich ausgestattet* *Hamburg/Mailand:* Senvion, ein führender Hersteller von Windenergieanlagen weltweit, wurde von Beleolico Srl, einer Tochtergesellschaft der Belenergia S.A. als Lieferant für den Windpark Taranto ausgewählt. Taranto wird mit einer Gesamtnennleistung von 30 Megawatt (MW) das erste Offshore-Projekt im Mittelmeer sein und aus zehn 3.0M122-Turbinen von Senvion mit einer Nabenhöhe von jeweils 100 Metern bestehen. Die Turbinen werden vor dem Hafen von Taranto in der Region Apulien (Süditalien) in Wassertiefen von 4 bis 18 Metern installiert. Die Lieferung und Installation ist derzeit für Sommer 2018 geplant, die Inbetriebnahme wird für Herbst 2018 erwartet. Neben der Lieferung und Installation der Turbinen sieht die von Beleolico und Senvion unterzeichnete Vereinbarung die Erbringung aller Wartungsleistungen im Windpark Taranto über einen Zeitraum von 25 Jahren vor. *Carlo Schiapparelli, Geschäftsführer von Senvion Italien, dazu:* "Wir danken Belenergia für das Vertrauen in unsere Technologie im Rahmen dieses Projekts. Es intensiviert die Beziehung zwischen Senvion und Italien - und insbesondere der Region Apulien - weiter. Wir sind stolz darauf, unsere Erfahrung in den Bau dieses ersten italienischen Offshore-Windparks einfließen lassen zu dürfen. Senvion hat im Bereich der Offshore-Windenergie immer eine Vorreiterrolle eingenommen und dem damit verbundenen Anspruch werden wir nun auch in Italien gerecht. Um die sehr spezifischen Anforderungen an die Turbinen zu erfüllen, haben wir bei Senvion unsere Erfahrungen mit der 3.XM-Baureihe im Offshore- und im Onshore-Bereich gebündelt. Herausgekommen ist die ideale Turbine für das Mittelmeer." *Jacques Edouard Lévy, CEO von Belenergia S.A., führt aus*: "Belenergia investiert seit 2012 in das Offshore-Windprojekt Taranto. Die Anfangsphase mit Verwaltungs- und Konstruktionsaufgaben hat sich hingezogen und wir sind sehr froh, jetzt in die industrielle Phase eintreten und uns dabei auf die Unterstützung unserer lokalen und internationalen Design- und Konstruktionspartner (Studio Severini, IA.ING, Deutsche Offshore Consult GmbH) und auf Senvion als starken Partner verlassen zu können. Natürlich wissen wir von Belenergia, dass mit dieser ersten Offshore-Anlage im Mittelmeer ganz spezifische Herausforderungen verbunden sind, die es zu meistern gilt. Doch auf der Grundlage der bereits geleisteten Anfangsarbeiten sind wir sehr zuversichtlich, dass wir dieses Pionierprojekt sowohl im Hinblick auf die technische Leistung wie auch die ökologischen Auswirkungen in einen industriellen Erfolg verwandeln können, auf den unsere Investoren und unsere italienischen und europäischen Partner stolz sein werden." Senvion ist seit 2004 auf dem italienischen Markt aktiv und hat dort nahezu 940 MW installiert. Fast alle Stahltürme in der Region Apulien wurden für Senvion an den Standorten von Leucci Costruzioni in Brindisi produziert. Die italienische Tochtergesellschaft Senvion Italia Srl sorgt für eine starke Präsenz des deutschen Herstellers in Italien und beschäftigt etwa 90 Mitarbeiter. Diese sind größtenteils an den sechs Wartungszentren tätig, die unter der Leitung der Servicezentrale in Foggia stehen. *Über Senvion* Senvion ist ein global führender Hersteller von Windenergieanlagen im Onshore-und Offshore-Bereich. Das internationale Maschinenbauunternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Windenergieanlagen für nahezu jeden Standort -mit Nennleistungen von 2,0 bis 6,15 Megawatt und Rotordurchmessern von 82 bis 152 Metern. Darüber hinaus bietet Senvion seinen Kunden projektspezifische Lösungen in den Bereichen Turnkey, Service und Wartung, Transport und Installation sowie Fundamentplanung und -bau. Die rentablen und zuverlässigen Systeme werden im Senvion TechCenter in Osterrönfeld konstruiert und in den deutschen Werken in Husum (Nordfriesland), Trampe (Brandenburg) und Bremerhaven sowie in Portugal gefertigt. Mit rund 4.500 Mitarbeitern weltweit kann das Unternehmen auf die Erfahrungen aus der Fertigung und Installation von weltweit mehr als 6.600 Windenergieanlagen zurückgreifen. Die operative Tochtergesellschaft Senvion GmbH mit Hauptsitz in Hamburg ist mit Vertriebspartnern, Tochtergesellschaften und Beteiligungen in europäischen Auslandsmärkten wie Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Schweden, Polen, Rumänien, Italien und Portugal, aber auch weltweit in den USA, China, Australien, Japan, Indien oder Kanada vertreten. Senvion S.A. ist im Prime Standard an der Frankfurter Börse notiert. *Über Belergia S.A.:* Belenergia ist ein schnell wachsender, mittelgroßer, agiler, erneuerbarer Betreiber, der in Solar, Biomasse / Waste-to-Energy investiert (2 wichtige Fabriken, die 2016/2017 in Italien und Frankreich in Betrieb genommen wurden) und Windenergie (70 Mio. im Bau in Apulien). Mehr als andere rein finanzielle Investoren, und inspiriert von der Philosophie des Vorsitzenden Vincent Bartin, seines Gründungsaktionärs, konnte Belenergia ehrgeizige Projekte in industrielle Realitäten umsetzen. Belenergia hat vor kurzem die Unterstützung von institutionellen Funds erhalten, um die Entwicklung zu verfolgen. *Pressekontakt Senvion:* Marie-Danielle Laggner Immo von Fallois Corporate Communications Tel.: +49 40 5555 090 3770 Tel.: +49 40 5555 0903040 Mobil: +49 172 6298408 Mobil: +49 172 27 67 793 E-Mail: E-Mail: immo.von.fallois@senvion.com marie.laggner@senvion.com [1] *Kontakt Investor Relations Senvion:* Dhaval Vakil Tel: +44 20 7034 7992 Mobil: +44 7788 390 185 E-mail: dhaval.vakil@senvion.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Senvion S.A. Schlagwort(e): Energie 2017-06-14 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Senvion S.A. 46a, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg Luxemburg Telefon: +352 26 00 5305 Fax: +352 26 00 5301 E-Mail: press@senvion.com Internet: www.senvion.com ISIN: LU1377527517, XS1223808749, XS1223809390 WKN: A2AFKW Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Dublin, Luxemburg Ende der Mitteilung DGAP-Media 582961 2017-06-14 1: mailto:marie.danielle.laggner@senvion.com

(END) Dow Jones Newswires

June 14, 2017 06:59 ET (10:59 GMT)