Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler nach einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" belassen. Der Automobilsektor befinde sich nach wie vor in einer relativ guten Verfassung, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Sämtliche wichtige Absatzmärkte bewegten sich in die richtige Richtung./edh/mis

