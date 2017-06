Unterföhring (ots) -



- Julia Stiles in der Hauptrolle der zehnteiligen Dramaserie "Riviera" - Start in allen fünf Sky Märkten auf Sky Atlantic HD - Wahlweise auf Deutsch oder Englisch ab 16. Juni auf Sky Atlantic HD - Die komplette Staffel in der Originalfassung ab 15. Juni auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket



Glamour, Millionen, Intrigen und ein Mord: die Sky Original Production "Riviera", die Anfang April in Cannes stilgerecht ihre Premiere feierte, startet ab 15. Juni zeitgleich in Deutschland, Österreich, Großbritannien und Irland und steht als komplette Staffel in der Originalfassung auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zur Verfügung. Im deutschsprachigen Raum ist ab 16. Juni wöchentlich jeweils eine Episode um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD zu sehen. Parallel dazu wird auch on Demand die erste Episode auf Deutsch zur Verfügung gestellt sowie jeweils die Folgeepisode als Preview. In der Hauptrolle spielt Julia Stiles ("Dexter", "Jason Bourne"). "Riviera" ist für insgesamt 22 Millionen Sky Kunden exklusiv auf Sky in Deutschland, Österreich, Großbritannien, Irland und Italien zu sehen.



"Die Geschichte über die Welt der Superreichen, gespickt mit moralisch zweifelhaften Charakteren, viel Drama, Intrigen, schmutzigen Geschäften und einem Mord erinnert an den Straßenfeger der 1980er-Jahre "Der Denver Clan" - nur glamouröser, moderner und mit einem Schuss Sozialkritik", sagt Peter Schulz, Senior Vice President Programming & Planning bei Sky Deutschland. "Oscar-Preisträger Neil Jordan, bekannt dafür, in seinen Filmen die dunkle Seite der menschlichen Psyche zu durchleuchten, hat eine spannende und wendungsreiche Serie erschaffen."



Über "Riviera":



Das makellose Luxusleben von Georgina (Julia Stiles) bricht nach nur einem Jahr Ehe mit dem Kunstsammler Constantine (Anthony LaPaglia) abrupt zusammen, als ihr Mann bei einer Explosion auf der Jacht eines russischen Oligarchen und Waffenhändlers ums Leben kommt. Daran zweifelnd, dass Constantines Tod ein Unfall war, macht sie sich auf die Suche nach den wahren Hintergründen der Tragödie. Bald sieht sich Georgina mit den dunklen Machenschaften ihres Mannes konfrontiert. Als sie erkennt, welches Doppelspiel Constantine getrieben hat, gerät sie in eine Spirale moralischer Abgründe und wird in eine Welt voller Lügen und Kriminalität gezogen. Um das legendäre Familienanwesen an der Côte d'Azur zu bewahren, das Schicksal ihrer Familie zu beschützen und zu überleben, muss sich Georgina schnell in dieser neuen und gefährlichen Realität zurechtfinden. Aber wie sie bereits in ihrer Jugend als Kunststudentin unter Beweis gestellt hat, lernt sie sehr schnell.



Als fesselnder Mix aus emotionalem Familiendrama und dynamischem Thriller entführt "Riviera" den Zuschauer an die eindrucksvolle und mondäne Kulisse Südfrankreichs: "Ein sonniger Ort für zwielichtige Leute, so könnte man meiner Meinung nach die Serie gut beschreiben", meint Hauptdarstellerin Julia Stiles. "Obwohl die Welt an der Riviera nach außen sehr glamourös, opulent und wunderschön wirkt, ist nichts so, wie es scheint und das spiegelt sich auch in unseren Hauptrollen wieder." Die Serie basiert auf einer Idee des früheren U2-Managers Paul McGuinness, der gemeinsam mit Neil Jordan ("The Crying Game"), Liza Marshall ("Red Riding Trilogy", "Taboo"), Kris Thykier ("Kick-Ass") als ausführender Produzent fungiert. Als Produzent zeichnet Foz Allan ("Jekyll & Hyde"), verantwortlich, Regie führt unter anderem Philipp Kadelbach ("Generation War", "SSGB"). Der Cast besticht neben Hauptdarstellerin Julia Stiles mit vielen weiteren namhaften Schauspielern, wie Iwan Rheon ("Game of Thrones"); Anthony LaPaglia ("Without a Trace"), Lena Olin ("Chocolat", "Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins"), Adrian Lester ("Hustle") und Roxane Duran ("Das Weiße Band").



Facts:



Originaltitel: "Riviera", Dramaserie, 10 Episoden, je ca. 60 Minuten, GB 2016. Regie: Philipp Kadelbach, Damon Thomas, Neil Jordan. Drehbuch: Neil Jordan, John Banville. Ausführende Produzenten: Neil Jordan, Paul McGuiness, Liza Marshall, Kris Thykier. Produzent: Foz Allen. Darsteller: Julia Stiles, Anthony LaPaglia, Iwan Rheon, Adrian Lester, Lena Olin, Roxane Duran, Karim Delormes, Igal Naor, Phil Davis.



Ausstrahlungstermine:



Ab 15.6.2017 alle zehn Episoden in der Originalfassung auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket verfügbar.



Ab 16.6.2017 freitags um 20.15 Uhr, immer eine Episode auf Sky Atlantic HD, wahlweise auf Deutsch oder Englisch, sowie parallel dazu auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket. Zusätzlich steht über diese drei Übertragungswege jeweils die nächste Episode auch auf Deutsch als Preview bereit.



Über Sky Atlantic HD:



Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under - Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions" oder "Twin Peaks", sowie ausgewählte Produktionen wie "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story" und "House of Cards". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig und auf Abruf über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.



Über Sky On Demand:



Mit Sky On Demand erhalten Abonnenten mit einem Sky+ Receiver ohne Zusatzkosten Zugang zu ihrem Sky Programm auf Knopfdruck: Tausende Inhalte, inklusive der aktuellsten Filme, Serienhits und Sky Eigenproduktionen, hochwertige Dokumentationen, zahlreiche Kindersendungen sowie exklusive Sporthighlights und die Bundesliga Collection auf Abruf und ohne Werbeunterbrechung. Dafür müssen Kunden lediglich den Sky+ Festplattenreceiver mit dem Internet verbinden - per Sky WLAN-Modul oder Netzwerkkabel - und den blauen Knopf auf ihrer Fernbedienung drücken. Als Teil des Sky Entertainment Pakets können damit zusätzlich komplette Staffeln der neuesten und besten Serien unter Sky Box Sets abgerufen werden.



