London - Bei europäischen Aktien passt momentan so ziemlich alles, so Tim Stevenson, Manager des Henderson Horizon Pan European Equity Fund (ISIN LU0138821268/ WKN 982670) von Janus Henderson Investors.Die Konjunktur erhole sich auf breiter Front und im ersten Quartal habe die Wirtschaft in Europa wie bereits im Gesamtjahr 2016 die größte Volkswirtschaft der Welt, die USA, überflügelt. Dennoch seien die Bewertungen im langjährigen Vergleich und gegenüber den USA nicht übertrieben. Und wie beinahe alle anderen Vermögenswerte seien auch europäische Aktien attraktiv im Vergleich zu Anleihen. Bisher habe noch das Gewinnwachstum zu wünschen übrig gelassen. Aber auch in dieser Disziplin belege Europa mittlerweile einen Spitzenplatz.

Den vollständigen Artikel lesen ...