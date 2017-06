DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Österreich bleiben die Börsen wegen Fronleichnam geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.440,90 +0,12% +9,14% Euro-Stoxx-50 3.582,97 +0,71% +8,89% Stoxx-50 3.207,55 +0,48% +6,54% DAX 12.887,40 +0,96% +12,25% FTSE 7.537,76 +0,50% +5,53% CAC 5.299,14 +0,71% +8,98% Nikkei-225 19.883,52 -0,08% +4,02% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,97

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,93 46,46 -1,1% -0,53 -19,1% Brent/ICE 48,28 48,72 -0,9% -0,44 -17,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.266,56 1.265,80 +0,1% +0,76 +10,0% Silber (Spot) 16,96 16,90 +0,4% +0,06 +6,5% Platin (Spot) 928,35 926,50 +0,2% +1,85 +2,7% Kupfer-Future 2,59 2,60 -0,3% -0,01 +2,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

Gut behauptet werden die Aktienindizes an der Wall Street zum Start am Mittwoch erwartet. Die Anleger stehen im Bann der Fed-Zinsentscheidung, die während des US-Handels um 20.00 Uhr MESZ mitgeteilt wird. Eine Zinserhöhung gilt als sicher, dagegen bergen die begleitenden Kommentare erhebliches Überraschungspotenzial. Aussagen über den Zinspfad oder die Bilanz der US-Notenbank dürften auf großes Interesse stoßen, zumal bei den Investoren die Nervosität mit dem jüngsten Einbruch der Technologiewerte ebenso gestiegen ist wie das Bedürfnis nach Orientierung. Vor der Sitzung steht noch eine Reihe von Konjunkturdaten auf der Agenda, so die Einzelhandelsumsätze, die Verbraucherpreise und die Lagerbestände.

H&R Block dürften kräftig zulegen. Das Steuerberatungsunternehmen hat im vierten Geschäftsquartal überraschend gut abgeschnitten. Auch die Zahlen für das Geschäftsjahr lagen über den Erwartungen. Es war das erste Jahr mit einer Gewinnsteigerung, nachdem H&R Block in den beiden Jahren davor jeweils rückläufige Ergebnisse verzeichnet hatte.

Loxo Oncology könnten dagegen im Minus starten. Das Unternehmen hat eine Kapitalerhöhung angekündigt, ohne deren Umfang zu beziffern. Mit dem Erlös soll die Entwicklung des Krebsmedikaments Larotrectinib vorangetrieben werden.

Tesla steigen vorbörslich um 0,8 Prozent, nachdem die Aktie am Dienstag erneut einen Schlussrekord verbucht hat. Aktuell stützend wirkt die Information, dass das künftige SUV-Modell X von US-Behörden die höchstmögliche Sicherheitseinstufung erhalten hat. Zudem hatte der Großinvestor Ron Baron gesagt, die Aktie könnte bis 2018 um über 50 Prozent zulegen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Einzelhandelsumsatz Mai PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 14:30 Verbraucherpreise Mai PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: 0,2% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 16:00 Lagerbestände April PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chefin Yellen, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,00% bis 1,25% zuvor: 0,75% bis 1,00%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gut im Plus zeigen sich Europas Börsen am Mittwochmittag. Der DAX erreicht sogar knapp ein neues Allzeithoch. Dank Rekordvorlagen der Wall Street geht es auf ganzer Marktbreite in allen Branchen nach oben. Statt Euphorie ist aber von einem eher zurückhaltenden Geschäft die Rede, da die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend im Fokus steht. Kursgewinner im DAX sind Deutsche Post mit 3 Prozent Plus. Sie wurden von Metzler auf "Buy" nach "Hold" hochgestuft. RWE setzen ihre Erholungsrally fort und steigen 2,7 Prozent. Auch Eon ziehen um 2,1 Prozent mit. Auch die Technologiewerte bleiben ein Thema: Ob damit der Ausverkauf im Sektor beendet ist, bleibt aber unklar. Infineon legen 0,7 Prozent zu, Evotec 3 Prozent und Dialog Semiconductor 1,3 Prozent. Letztere hat Mainfirst auf "Outperform" von "Neutral" erhöht. Inditex brechen um 4,8 Prozent trotz guter Erstquartalszahlen ein. Bryan Garnier spricht von soliden Zahlen, die allerdings nur im Rahmen der Erwartungen lägen. British American Tobacco steigen um 1 Prozent. Die Zahlen wurden als sehr gut bezeichnet. Für Hexagon AB geht es sogar um 12 Prozent nach oben. Das Wall Street Journal berichtet, der Konzern stelle sich möglicherweise selbst zum Verkauf. Gerry Weber fallen nach Halbjahreszahlen um 1,7 Prozent. Die Analysten von Baader-Helvea und Commerzbank stufen die Daten als enttäuschend ein.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:31 Uhr Di, 17.23 Uhr % YTD EUR/USD 1,1204 -0,17% 1,1223 1,1211 +6,5% EUR/JPY 123,56 +0,05% 123,50 123,30 +0,5% EUR/CHF 1,0872 +0,10% 1,0860 1,0851 +1,5% EUR/GBP 0,8800 +0,24% 0,8779 1,1354 +3,2% USD/JPY 110,28 +0,22% 110,04 109,99 -5,7% GBP/USD 1,2731 -0,41% 1,2784 1,2729 +3,2%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Zur Wochenmitte hat sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz ausmachen lassen. Die US-Notenbanksitzung warf ihre Schatten voraus und veranlasste die Anleger vielerorts zur Zurückhaltung.

Wachsende Nervosität vor dem US-Zinsbeschluss drückte die Tokioter Börse zum Handelsschluss noch leicht ins Minus. Für die zinssensiblen Finanzwerte wären langsamere Zinserhöhungen ungünstig. Die Aktien des Versicherers Dai-ichi Life fielen um 1,2 Prozent. Murata Manufacturing gaben um 1,4 Prozent nach. In Schanghai verloren die Kurse im Schnitt 0,7 Prozent. Zwar war die chinesische Industrieproduktion im Mai etwas stärker als erwartet gestiegen, doch enttäuschten die Anlageinvestitionen. Dazu kamen Befürchtungen, dass China regulatorische Vorschriften für die Finanzmärkte verschärfen könnte. Sie wurden befeuert von Medienberichten, laut denen der Chairman und CEO des Versicherers Anbang Insurance, Wu Xiachui, verhaftet worden sei, daher verkauften Anleger Aktien der zahlreichen Unternehmen, an denen der Versicherer beteiligt ist. Dazu gehörten China State Construction Engineering, die um 3,7 Prozent nachgaben, und Gemdale mit minus 4,5 Prozent. Kräftig nach oben ging es unterdessen in Australien, wo der S&P/ASX-200 um 1,1 Prozent zulegte. Die Aktien der vier größten australischen Banken setzten die Erholung des Vortages fort und gewannen zwischen 0,6 und 1,8 Prozent. Unter den Einzelwerten in Tokio verloren Toshiba gegen den positiven Trend bei Technologiewerten fast 4 Prozent. Laut einem Bericht der Zeitung Asahi könnte Toshiba die Entscheidung für einen Käufer ihrer Chipsparte aufschieben.

CREDIT

Auch am europäischen Kreditmarkt ist am Mittwoch die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Abend das marktbeherrschende Thema. Es gilt als ausgemachte Sache, dass die Fed den Leitzins um 25 Basispunkte auf dann 1,00 bis 1,25 Prozent erhöhen wird. Viel spannender ist allerdings die Frage, ob die Währungshüter Details zur geplanten Kürzung der seit der Finanzkrise aufgeblasenen Bilanz liefern werden. Auch Aussagen zum zukünftigen Zinspfad dürften von Interesse sein. Denn die Fed-Projektionen sehen bislang bis Ende 2018 zusätzliche vier Zinsschritte vor, dem aber nur eine Markterwartung von zwei Schritten entgegensteht. Zwar ist für das hiesige Credit-Universum die Politik der EZB entscheidend, der Fed kommt allerdings als wichtigster Notenbank weltweit dennoch große Bedeutung zu. Stärkeren Reaktionen an den US-Bondmärkten würden sich auch die hiesigen Anleihemärkten nicht völlig entziehen können, heißt es. Risiken macht die Commerzbank in den massiven Netto-Long-Positionierungen in US-Staatsanleihen aus. Das Aufwärtspotenzial bei Treasuries erscheine daher begrenzt. Sollte die Fed nun "falkenhafter" auftreten als erwartet, könnte dies Treasuries belasten mit Folgen für die hiesigen Märkte. Vor der Zinserhöhung im März waren die Investoren bei US-Staatsanleihen noch massiv auf der Shortseite engagiert.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BMW profitiert weiter von starkem Wachstum in China

Der Automobilhersteller BMW hat auch im Mai von starken Verkaufszahlen in Asien profitiert. Der Absatz der Kernmarke stieg weltweit um 5,3 Prozent auf 177.050 Fahrzeuge, wie der DAX-Konzern mitteilte. Inklusive Mini und Rolls-Royce lag der Zuwachs bei 5,1 Prozent auf 208.447 Einheiten.

BMW will zusammen mit IBM Autofahrer in die Cloud bringen

Der Premiumautoherstellerer BMW kooperiert mit IBM beim cloudbasierten Datenmanagement. Die beiden Unternehmen wollen bei der von BMW gestarteten Initiative des internetverbundenen Autos Forschritte erzielen. IBM weitet mit der Vereinbarung sein Engagement in dem zügig wachsenden Bereich aus.

Ford und Deutsche Post bauen Elektro-Transporter

Die Deutsche Post will ihre Modellpalette an Elektrofahrzeugen erweitern und geht dafür eine Partnerschaft mit dem US-Autokonzern Ford ein. Die Streetscooter GmbH, ein Tochterunternehmen der Post, will zusammen mit Ford in Deutschland batteriebetriebene Lieferfahrzeuge fertigen.

Gerry Weber bekräftigt trotz Umsatz- und Ergebnisrückgang Prognose

Der Modehändler Gerry Weber hat in seinem zweiten Geschäftsquartal weniger umgesetzt und verdient als noch vor einem Jahr. Die Jahresprognose bekräftigte das SDAX-Unternehmen dennoch. Im Berichtsquartal per Ende April ging der Umsatz auf 218,6 von 230 Millionen Euro zurück. Das Periodenergebnis fiel auf 0,5 von 1,7 Millionen Euro.

ENBW und Senvion schließen Kooperationsvereinbarung

Der Energiekonzern ENBW hat den Windenergieanlagenhersteller Senvion als Kooperationspartner für mehrere Projekte in Deutschland mit einer Größenordnung von insgesamt mehreren hundert Megawatt (MW) ausgewählt. Zum Start der Kooperation wird ENBW kurzfristig Bauanträge mit der neuen Senvion-Schwachwindanlage für die geplanten Projekte stellen.

Epigenomics-Vorstand und AR empfehlen Annahme des Übernahmeangebots

Vorstand und Aufsichtsrat des Diagnostikunternehmens Epigenomics haben den Aktionären empfohlen, das Übernahmeangebot der Summit Hero Holding GmbH anzunehmen. Summit Hero ist eine Tochter der Beteiligungsgesellschaft CFIC aus Hongkong und bietet 7,52 Euro in bar je Aktie der Epigenomics AG.

Vapiano legt Preisspanne auf 21 bis 27 Euro pro Aktie fest

Die Restaurantkette Vapiano hat die Preisspanne für ihren anstehenden Börsengang auf 21 bis 27 Euro pro Aktie festgelegt. Der Börsengang umfasst eine Kapitalerhöhung von rund 4,048 Millionen neuen Aktien sowie eine Umplatzierung von bis zu 3,5 Millionen Aktien aus den Beständen der Aktionäre VAP Leipzig GmbH & Co. KG und Exchange Bio GmbH.

BAT verspricht sich Gewinnschub durch schwaches Pfund

British American Tobacco (BAT) ist mit der Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf zufrieden. Der Tabakkonzern, der von der Pfund-Schwäche profitiert, prognostizierte für das erste Halbjahr unter der Voraussetzung unveränderter Wechselkurse einen operativen Gewinnanstieg von 13 Prozent und ein um 14 Prozent höheres Ergebnis je Aktie.

Zara-Mutter Inditex mit überproportionalem Gewinnzuwachs im 1Q

Der Modekonzern Inditex hat sein erstes Geschäftsquartal mit spürbarem Wachstum und einem überproportionalen Ergebnisplus abgeschlossen. Vom 1. Februar bis zum 30. April kletterten die Nettoerlöse um 14 Prozent auf 5,57 Milliarden Euro. Unterm Strich verdiente die Mutter der Ladenkette Zara mit 654 Millionen Euro 18 Prozent mehr.

Schwedischer Technologieriese Hexagon womöglich vor Verkauf

Der schwedische Messtechnik- und Informationstechnologiekonzern Hexagon stellt sich möglicherweise zum Verkauf. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten, hat die Hexagon AB mit Wettbewerbern aus Europa und den USA Gespräche über den eigenen Verkauf geführt, der das Unternehmen mit gut 20 Milliarden US-Dollar bewerten würde.

Züblin verkauft deutsche Büroimmobilien an britische CLS

Die Schweizer Immobiliengesellschaft Züblin hat ihre deutschen Büroimmobilien an einen britischen Investor verkauft. Die insgesamt zwölf Immobilien sind an die CLS Holding verkauft worden. Der Brutto-Anlagewert der Gebäude liege bei 152 Millionen Euro. Züblin erziele durch den Verkauf einen Netto-Mittelzufluss von gut 52 Millionen Euro.

EU-Kommission untersucht Vertriebspraktiken von Nike, Sanrio und Universal

Die EU-Kommission nimmt die Vertriebspraktiken von Nike, Sanrio und Universal Studios genauer unter die Lupe. Sie prüft, ob bestimmte Vertriebspraktiken von Nike, Sanrio und Universal Händler auf rechtswidrige Weise daran hindern, lizenzierte Merchandising-Produkte über Grenzen hinweg oder online innerhalb des EU-Binnenmarktes zu verkaufen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

