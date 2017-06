NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" belassen. Trotz des zuletzt überdurchschnittlich guten Laufs der Telekommunikationswerte dürften viele Anleger die weiteren Kurschancen skeptisch betrachten, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die EU-weite Regulierung beim Mobilfunk-Roaming sowie die nicht gerade freundlichen Wettbewerbsaussichten. Die diesjährigen Gewinnperspektiven des Sektors sieht der Experte aber als robust an./edh/zb

ISIN DE0005557508

AXC0122 2017-06-14/13:50