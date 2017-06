Hamburg (ots) -



Promotion Pets, Deutschlands führender Anbieter für individuelle Marken-Maskottchen und in diesem Segment die Nummer 1 im Sport-Merchandising, baut sein Team weiter aus. Ab sofort übernimmt Martin Stark (53) die Leitung des Bereichs Product Compliance. In dieser Funktion ist er verantwortlich für die Qualitätskontrolle, Spielzeug- und Produktsicherheit von Maskottchen, Walking Acts und anderen Sonderanfertigungen.



Stark verfügt über langjährige Branchenerfahrung. Er ist geprüfte Fachkraft für Spielzeugsicherheit (TÜV/LGA) und seit 2012 im Bereich Qualitätsmanagement und Spielzeugsicherheit tätig. Zudem ist er in diversen Branchen-Gremien aktiv, darunter als Mitglied im Fachbeirat Technik des Deutschen Spielwarenverbands (DVSI). 2015 wurde er zum Beirat für Sicherheit von Spielzeugen bei der Stiftung Warentest berufen und ist Vorsitzender des Vereins Spiel Sicher e.V. Dieser unterstützt und berät Spielzeug-Kleinstmanufakturen bei der Umsetzung gültiger Normen und Gesetze.



"Ich freue mich sehr, mit Martin Stark einen echten Hochkaräter im Bereich Spielzeugsicherheit für unser Unternehmen gewonnen zu haben", sagt Jan Basjmeleh, CEO Promotion Pets. "Die gesetzlichen Anforderungen an sicheres und gesundes Spielzeug und damit auch an Maskottchen aus Plüsch und Stoff, steigen stetig. Auch für unsere Kunden und uns steht ein sicheres und qualitativ hochwertiges Produkt stets im Mittelpunkt. Dem tragen wir durch die Verstärkung mit einem erfahrenen Spielzeug-Sicherheits-Experten wie Martin Stark Rechnung."



Über Promotion Pets



Die Promotion Pets GmbH unter Leitung des geschäftsführenden Gesellschafters Jan Basjmeleh ist Deutschlands führender Anbieter für individuelle Marken-Maskottchen und in diesem Segment die Nummer 1 im Sport-Merchandising. Unter dem Motto "Alles kuschelig" hat das Hamburger Unternehmen bereits über 1.000 erfolgreiche Produktionen von individuellen Tieren und Figuren aus Plüsch und Stoff umgesetzt. Dabei werden die Marken-Maskottchen nicht nur gezeichnet und haptisch produziert, sondern auf Wunsch auch im Bereich Storytelling konzipiert und in digitaler Form animiert. Der Ansatz: Maskottchen sind knuddelige Freunde und treue Lebensbegleiter, Sympathieträger und somit die idealen Marken-Botschafter. Promotion Pets bietet seinen Kunden alles über verschiedene Kanäle aus einer Hand. Und all das bei höchster garantierter Produktqualität und -sicherheit, weit über die gesetzlichen Anforderungen hinaus. Zudem ist Promotion Pets Mitglied des BSCI, einem weltweiten Verbund verantwortungsbewusster Unternehmen, die sich zu einem überprüfbar nachhaltigen und werteorientierten Produktions- und Verhaltensprozess verpflichten.



Zu den Kunden von Promotion Pets gehören zahlreiche Vereine der 1. und 2. Bundesliga, darunter der FC Bayern, der HSV, der VFL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach, Schalke 04, der 1. FC Köln und der BVB, diverse Unternehmen wie Westermann, Haspa, Ernst-Klett-Verlag, Hipp, Kölner Verkehrsbetriebe, Allianz und BMW, sowie Prominente, darunter der Bauchredner Sascha Grammel und Comedian Mario Barth. Mehr unter www.promotion-pets.com



