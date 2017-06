MOSBACH (dpa-AFX) - Ein Gericht hat dem Arzneimittel-Versandhändler DocMorris den Weiterbetrieb eines Apothekenautomaten in Hüffenhardt vorläufig untersagt. Das Gerät sei aus Sicht des Landgerichts kein Versandhandel, sagte eine Justizsprecherin am Mittwoch. Das Gericht folgte einem Antrag des Landesapothekerverbands Baden-Württemberg. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig.

Der Verband sieht in dem Automaten einen Wettbewerbsverstoß. DocMorris argumentiert hingegen, es handle sich um Versandhandel. Das Unternehmen verkauft in Hüffenhardt nicht-verschreibungspflichtige Arzneimittel. Dazu geben Mitarbeiter in den Niederlanden das Medikament per Knopfdruck frei. Beraten wird per Videochat./wo/DP/men

