Weidmann kritisiert Esbie-Vorschlag der EU-Kommission

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat den Vorschlag der EU-Kommission zur Schaffung einer sicheren Euro-Staatsanleihe (Esbie) kritisiert. Bei einer Bundesbank-Konferenz sagte Weidmann, der mit Esbies einhergehende Diversifizierungseffekt werde auch erreicht, wenn man Obergrenzen für den Besitz von Staatsanleihen durch Banken einführe. Esbies (European Safe Bonds) sollen aus den Staatsanleihen aller Euro-Länder geschaffen werden. Die Idee ist, die gepoolten Papiere in eine vorrangige und eine nachrangige Tranche zu teilen.

Dombret: Erste Anträge von Brexit-Banken für Banklizenz liegen vor

Die ersten von einem EU-Austritt Großbritanniens (Brexit) betroffenen Banken haben nach Aussage der Deutschen Bundesbank Banklizenzen für Deutschland beantragt. Der im Vorstand der Bundesbank für Bankaufsicht zuständige Andreas Dombret sprach in einem Interview von "ersten Bewerbungen". Dombret riet den deutschen Banken, sich für die Abwicklung ihrer Euro-Derviate rasch nach einer Alternative zu London umzuschauen und warnte davor, Brexit-Banken über eine laxere Regulierung anzulocken.

Bundesbank/Dombret verteidigt Abwicklung von Banco Popular

Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret hat das Vorgehen der europäischen Behörden im Falle des spanischen Banco Popular Espanol verteidigt. In einem Interview sagte Dombret: "Wir haben klare Regeln für die Abwicklung von Banken und diese Regeln müssen eingehalten werden." Natürlich sehe jeder Fall anders aus, und diese Unterschiede müsse man berücksichtigen. Einen anderen Weg gebe es nicht. Dombret wies darauf hin, dass der Beschluss zur Abwicklung mitten in der Woche gefallen sei und nicht an einem Wochenende, wie das normalerweise der Fall sei.

IEA: Globale Ölschwemme wird 2017 nicht abebben

Das Überangebot an Öl wird im laufenden Jahr nicht abflauen, da die Bemühungen der Opec zur Förderbegrenzung durch Produktionsausweitungen in den USA und anderen Ländern kompensiert werden. Wie aus dem Monatsbericht der Internationalen Energieagentur (IEA) hervorgeht, stiegen die ohnehin hohen Ölvorräte in den Industrienationen im April um weitere 18,6 Millionen Barrel. Sie liegen damit um 292 Millionen Barrel über dem Fünfjahres-Durchschnitt. Die Lagerbestände gelten als ein wichtiger Indikator für das Überangebot. Die Wirksamkeit der Förderbeschränkung wird laut IEA jedoch durch die hochgefahrene Produktion in den USA beeinträchtigt. Sie erwartet dort in diesem Jahr eine Mehrproduktion von 430.000 Barrel pro Tag und 2018 sogar von 780.000 Barrel.

Industrie in der Eurozone fasst wieder Tritt

Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im April ausgeweitet und sich im März besser als zunächst berichtet entwickelt. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, erhöhte sich die Produktion (ohne Bauwirtschaft) gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 0,5 Prozent, was auch den Prognosen von Volkswirten entsprach. Im Vergleich zum Vorjahr lag die Industrieproduktion um 1,4 Prozent höher. Volkswirte hatten mit einem Zuwachs um 1,3 Prozent gerechnet. Zugleich wurden die Daten für März deutlich nach oben korrigiert. Danach lag die Monatsrate bei plus 0,2 statt minus 0,1 Prozent und die Jahresveränderung bei plus 2,2 statt vorläufig genannter 1,9 Prozent.

DIW sieht deutsche Wirtschaft in "Wohlfühlkonjunktur"

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat einen anhaltenden Aufschwung in Deutschland vorhergesagt. "Die deutsche Wirtschaft bleibt auf klarem Aufwärtskurs", erklärten die Berliner Ökonomen. Nach ihrer neuen Konjunkturprognose soll das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 1,5 Prozent in diesem und 1,7 Prozent im nächsten Jahr wachsen. Damit bestätige das DIW weitgehend seine Prognose von vor drei Monaten. "Derzeit befindet sich die deutsche Wirtschaft in einer Wohlfühlkonjunktur", stellten die Forscher fest. Sie wachse seit über vier Jahren und werde dies auch im Prognosezeitraum tun.

Trichet weist auf niedrige Lohnstückkostendynamik in Deutschland hin

Die anhaltend niedrige Inflation im Euroraum wird nach Aussage des ehemaligen Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), Jean-Claude Trichet, maßgeblich von der schwachen Dynamik der Lohnstückkosten in Deutschland ausgelöst. Trichet sagte bei einer Konferenz der Deutschen Bundesbank, die schwache Dynamik der Lohnstückkosten sei unverständlich angesichts eines ausgelasteten Arbeitsmarkts, eines hohen Leistungsbilanzüberschusses und hoher Unternehmensgewinne. "Die Bundesbank war mutig genug, das zuzugeben", sagte Trichet. Dass die Inflation immer noch zu niedrig sei, bezeichnete er als ein "enormes Problem".

Ausschreibung senkt Förderung für Solarfelder auf unter 6 Cent

Die von der Bundesregierung eingeführten Ausschreibungen für die erneuerbaren Energien drücken deren Förderung deutlich. Bei der neuesten Auktionsrunde fiel die durchschnittliche Einspeisevergütung für Solarfelder um knapp 1 Cent auf 5,66 Cent je Kilowattstunde Strom, wie die Bundesnetzagentur mitteilte. Einen Zuschlag zum Bau ihres Solarfeldes erhielten 32 Projekte mit einer Leistung von zusammen 200 Megawatt. Während bei der vorherigen Ausschreibung das niedrigste Angebot noch bei 6 Cent lag, betrug der höchste Zuschlagswert der jetzigen Juni-Auktion nur 5,9 Cent.

Deutschland exportiert weniger Waffen

Die Bundesregierung hat nach dem Höchststand 2015 im vergangenen Jahr weniger Genehmigungen zum Export von Waffen erteilt. So erlaubte sie 2016 die Lieferung von Kriegsgerät im Gegenwert von 6,85 Milliarden Euro ins Ausland. Das war 1 Milliarde weniger als im Jahr zuvor, wie aus dem neusten Zwischenbericht zu den Waffenexporten hervorgeht.

Innenminister machen Weg frei für Überwachung von Messengerdiensten

Die Innenminister von Bund und Ländern haben sich auf eine Überwachung von Messengerdiensten wie WhatsApp geeinigt. "Es kann nicht sein, dass es für die Verfolgung von Straftaten faktisch rechtsfreie Räume gibt", sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) zum Abschluss der Innenministerkonferenz in Dresden.

Schulz: Kampf um Amt des Bundeskanzlers hat erst begonnen

SPD-Chef Martin Schulz hat eine Verantwortung für die Verluste seiner Partei bei den vergangenen beiden Landtagswahlen abgelehnt und trotz deutlich zurückgegangener Umfragewerte seinen Anspruch auf das Amt des Bundeskanzlers betont. "Der Kampf um das Amt des Bundeskanzlers, der hat gerade erst begonnen", hob Schulz im RBB hervor.

Brexit-Verhandlungsführer des EU-Parlaments mahnt London zur Eile

Der Verhandlungsführer des Europaparlaments für die Brexit-Verhandlungen, der Liberale Guy Verhofstadt, hat die britische Premierministerin Theresa May zur Eile gedrängt. Drei Monate nach der offiziellen Einleitung des Austrittsverfahrens gebe es in dem Land noch immer keine klare Position, kritisierte der frühere belgische Regierungschef vor dem Europaparlament.

Britische Reallöhne sinken trotz niedriger Arbeitslosigkeit

Die Lage auf dem britischen Arbeitsmarkt ist in den drei Monaten per April robust geblieben, doch die Löhne sind nach Abzug der Inflation gesunken. Diese Entwicklung verdeutlicht die andauernden Belastungen für die Einkommen der Beschäftigten. Volkswirte interpretieren die rückläufigen Reallöhne als ein Warnsignal für die stark vom Konsum abhängige britische Wirtschaft. Die Arbeitslosenquote lag in den Monaten Februar bis April mit 4,6 Prozent auf dem Niveau der Vorperiode und damit auf dem niedrigsten Stand seit Mitte 1975. Die Zahl der Beschäftigten kletterte um 109.000 auf den Rekordwert von knapp 32 Millionen. Doch die inflationsbereinigten Durchschnittsverdienste verringerten sich in dem Dreimonatszeitraum um 0,6 Prozent zum Vorjahr.

Islands Zentralbank senkt trotz Boom Leitzins um 25 Basispunkte

Die isländische Zentralbank hat ihren Leitzins um weitere 25 Basispunkte auf 4,50 Prozent gesenkt, nachdem die festere Landeswährung weiter auf die Inflationsaussichten durchschlägt. Sedlabanki Islands nahm damit den Satz auf siebentägige Einlagen zum zweiten Mal binnen vier Wochen zurück, obwohl die Wirtschaft des nordatlantischen Inselstaates Stärke zeigt und die Zeichen auf fiskalpolitische Lockerung stehen.

