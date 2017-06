Original-Research: KPS AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu KPS AG Unternehmen: KPS AG ISIN: DE000A1A6V48 Anlass der Studie: Research Update Empfehlung: Halten Kursziel: 18,00 EUR Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger; Felix Gode, CFA Im ersten HJ 2016/17 konnte die KPS AG das dynamische Wachstum weiter fortsetzen und einen neuen Umsatzrekord erzielen. So wurde der Umsatz um 20,3% auf 82,83 Mio. EUR gesteigert und liegt hinsichtlich der Gesamtjahresprognose damit gut im Plan. Hintergrund des dynamischen Wachstums war zum einen der Ausbau des Bestandskundengeschäfts im Segment der Transformationsberatung und zum anderen die zunehmende internationale Expansion. Segmentseitig wurden die Umsatzerlöse in der Transformationsberatung um 24,4% auf 74,96 Mio. EUR gesteigert. Die wichtigsten Kunden stammen weiterhin aus dem Bereich Konsum und Handel, welche maßgeblich durch den Megatrend der Digitalisierung betroffen sind. Durch die hohe Nachfrage aus diesem Bereich nach den Lösungen der KPS ist die Beratungsmannschaft seit Jahren zu nahezu 100% ausgelastet und darüber hinaus wird eine Großzahl an Freelancern beschäftigt. Ergebnisseitig wurde ebenfalls ein neuer mit Rekordwert erzielt und das EBIT steigerte sich um 17,8% auf 12,49 Mio. EUR. Im Zuge der internationalen Expansion und der größeren Organisationsstrukturen fielen Kosten an, welche ein noch deutlicheres Ergebniswachstum verhindert haben. Jedoch sollte mit der zunehmenden Industrialisierung des Beratungsansatzes zukünftig signifikante Skalierungseffekte möglich sein und Margenverbesserungen zulassen. Insofern bestätigen wir unsere Prognose und erwarten für das GJ 2016/17 Umsatzerlöse in Höhe von 164,25 Mio. EUR bzw. 189,49 Mio. EUR für das GJ 2017/18. Weiterhin gehen wir davon aus, dass ein EBIT von 25,77 bzw. 30,38 für die Jahre 2016/17 und 2017/18 erzielt werden kann. Unseres Erachtens wird sich die KPS weiterhin sehr dynamisch entwickeln und ihre europäische Marktführerschaft im Bereich der Transformationsberatung für Konsum und Handel weiter ausbauen können. Hier spielt auch der Megatrend der Digitalisierung eine wichtige Rolle und wir erwarten auch zukünftig noch Nachfrageüberhänge in diesem Bereich. Margenseitig gehen wir davon aus, dass die Industrialisierung des Beratungsansatzes weitere Margenverbesserungen zulässt und sukzessive die Kosten für weitere Projekte gesenkt werden können. Darüber hinaus erwarten wir, dass das Service- und Wartungsgeschäft des Segments Produkte / Lizenzen zunimmt, welches durch den hohen Anteil an wiederkehrenden Erlösen eine äußerst hohe Marge aufweist. Insgesamt ist die KPS AG sehr gut in dem gegenwärtigen Marktumfeld positioniert und nutzt ihre Marktstellung zur weiteren Expansion. Durch die strategischen Dependancen im Ausland sollen weitere Kunden gewonnen werden, insbesondere die USA sollte in den kommenden Jahren deutliche Umsatz- und Ergebnisbeiträge liefern. Darüber hinaus erwarten wir, dass die Industrialisierung der Beratungsansatzes eine überproportionale Steigerung der Ergebnisse ermöglicht. Auf Basis unseres DCF-Modells haben wir ein Kursziel von 18,00 EUR je Aktie bestimmt und vergeben vor dem Hintergrund des aktuellen Aktienkurses von 17,28 EUR das Rating HALTEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15303.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++

