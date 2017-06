Wien - Wie die Online-Plattform Fund Research unter Berufung auf Bloomberg berichtet, hat zum ersten Mal die Zahl der Aktienindices die Zahl der an den US-Börsen gelisteten Aktien überschritten, so die Experten von "FONDS professionell".Aktuell gebe es mehr als 5.000 Indices - so viele wie nie zuvor. Gleichzeitig sei die Zahl der US-Unternehmen mit Börsennotierung in den vergangenen 22 Jahren von über 7.000 auf aktuell unter 5.000 gesunken.

