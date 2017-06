Berlin (ots) - Zuletzt hat Dr. Michael Kerkloh vier Jahre lang den deutschen Flughafenverband ADV als Präsident geführt. Jetzt übernimmt er die Präsidentschaft des europäischen Flughafenverbandes ACI - Airports Council International Europe. Heute wurde Michael Kerkloh, Geschäftsführer des Flughafen München, von den Chefs der europäischen Flughäfen zu ihrem höchsten Repräsentanten bestimmt. Bei der ADV bleibt Michael Kerkloh als Vizepräsident im Präsidium des Verbandes.



"Mit Michael Kerkloh hat ACI einen erfahrenen Kenner der europäischen Politik und der Airport-Branche an die Spitze geholt. Die deutschen Flughäfen gratulieren Michael Kerkloh herzlich zu diesem wichtigen Amt. Ihm kommt es jetzt zu, die Interessen der europäischen Flughäfen gegenüber der Europäischen Kommission und dem EU-Parlament zu vertreten. In seinem neuen Wirkungsfeld wünsche ich meinem Freund und Kollegen Michael eine glückliche Hand!", so Michael Garvens, Geschäftsführer Flughafen Köln/Bonn und Präsident des Flughafenverbandes ADV.



ACI Europe fungiert als Stimme der Flughäfen in Brüssel. Aktuell gehören zu den wichtigsten ACI-Aufgaben die sinnvolle Umsetzung des Connectivity Packages, das Vorbeugen von Kapazitätsengpässen an den Flughäfen, die Weiterentwicklung von wirkungsvollen Sicherheitsmaßnahmen sowie die CO2-Reduktion. Weitere Themen sind Flughafenentgelte und Verkehrsrechte mit Drittstaaten sowie die Vermeidung unnötiger Bürokratie durch zusätzliche EASA-Kompetenzen.



