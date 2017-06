... der Drucker" werden. So lautet das wörtliche Ziel der neuen Mannschaft in einem der letzten Comeback-Stories im deutschen Maschinenbau. In drei Jahren rd. 500 Mio. Euro mehr Jahresumsatz, weitere Akquisitionen, wofür die Finanzmittel reichen, und forcierter Ausbau des Sektors Digitaltechnik erbringen dann rd. 3 Mrd. Euro Jahresumsatz. Klare schwarze Zahlen sind ebenfalls angesagt. Was sind diese dann wert?br/>

Aktueller Ausgangspunkt rd. 620 Mio. Euro mit einer relativ sicheren Kalkulation von 1 bis 1,1 Mrd. Euro Marktwert für den größten Offsetdrucker der Welt. Die markttechnische Ausgangslage hatten wir schon beschrieben: Aktuelle Shortposition um 10 bis 12 % der ausstehenden Aktien. In der Eindeckung der Shorter dieser Schieflage liegt der weitere Verlauf der nächsten Wochen.br/>

