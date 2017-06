Hong Kong (ots/PRNewswire) -



- Intradermal-Filler Princess® VOLUME wurde von der CFDA in China zugelassen. - Croma-Pharma mit Sitz in Österreich geht ein Joint Venture mit Sihuan Pharmaeutical ein, um intradermale Füllstoffe der Premiumklasse in China, Hongkong und Macao zu vermarkten.



Die Zulassung von Princess® VOLUME und das unterzeichnete Joint Venture erschließen den am schnellsten wachsenden Markt für ästhetische Medizin "Made in Austria". Croma-Pharma ist einer von nur zwei europäischen Herstellern von intradermalen Füllstoffen, die in China zugelassen sind.



Asien im Allgemeinen und China im Besonderen sind die am schnellsten wachsenden Märkte für minimal-invasive ästhetische Medizin. Am chinesischen Markt herrscht starke Konkurrenz, vor allem unter den örtlichen Herstellern. Westliche Produkte höchster Qualität, wie Princess® VOLUME, sind sehr selten. Ende Mai 2017 gingen die Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. (über ihre Tochtergesellschaft SunMoral HK Limited) und Croma-Pharma eine weitreichende und langfristige Kooperation ein. Lizenz- und Vertriebsverträge werden im neu gegründeten Joint Venture SunCro Aesthetics & Cosmetic International Co. Limited die Vermögenswerte beider Partner miteinander kombinieren. Finanzielle Details wurden von den Parteien nicht bekanntgegeben.



Croma-Pharma wird seine Produkte, seine Erfahrung und die damit verbundenen geistigen Eigentumsrechte einbringen, während die Sihuan Pharma Ltd ihren Mehrkanalvertrieb und ihr Marketing-Wissen in der Volksrepublik China zur Verfügung stellen wird. Innerhalb der nächsten Wochen wird ein weiteres Croma-Produkt - Princess® VOLUME Lidocain - der CFDA zur Zulassung vorgelegt werden.



Das Joint Venture zielt darauf ab, ein komplettes minimal-invasives ästhetisches Portfolio zu vermarkten. Der Verkauf von Princess® VOLUME wird bereits Anfang Juli 2017 beginnen, zumal der September traditionell der umsatzstärkste Monat beim Vertrieb ähnlicher Produkte in China ist. Bis 2019 wird die Sihuan Pharma Ltd. dem wachsenden Portfolio der ästhetischen Premiumprodukte dieses Joint Ventures auch ein echtes Botulinumtoxin hinzufügen.



Die Zusammenarbeit zwischen Sihuan Pharmaceutical und Croma-Pharma wird einen großen Einfluss auf den ästhetischen Medizinmarkt in China haben, der in den letzten Jahren ein durchschnittliches Wachstum von über 20 Prozent jährlich hatte. Dies führte zu einer steigenden Nachfrage nach sicheren, qualitativ hochwertigen und effizienten mikrokosmetischen Chirurgieprodukten wie Gesichtsinjektionen mit Hyaluronsäure oder Botox. Es wird erwartet, dass die Einführung von intradermalen Füllstoffen der Premiumklasse durch das Joint Venture den chinesischen Markt als Ganzes verändern und schließlich Produkte von geringer Qualität verdrängen wird.



Dr. Guo Weicheng, Deputy Chairman und CEO von Sihuan Pharmaceutical, sagte: "Sihuan Pharmaceutical hat in den vergangenen Jahren einen umfangreichen Marketingkanal geschaffen und starke Vertriebskapazitäten gezeigt. Zusammen mit der Kompetenz von Croma-Pharma im Bereich von vorgefüllten viskoelastischen Injektionen für die Orthopädie und ästhetische Indikationen wird dies zu einer rasanten Marktexpansion führen. Mit der Gründung des Joint Ventures erweitert der Konzern sein Geschäft in der ästhetischen Medizin, die ein enormes Wachstumspotenzial in China hat."



Andreas Prinz, CCO und Miteigentümer von Croma-Pharma: "Croma-Pharma blickt auf mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Forschung und Entwicklung von viskoelastischen Produkten zurück. Unsere vollautomatischen Produktionslinien in Österreich liefern 6 Millionen vorgefüllte Injektionen pro Jahr. Wir gelten zu Recht als die führenden europäischen Experten im Bereich der Hyaluronsäure. Mit Sihuan fanden wir den perfekten Partner, um mit vereinten Kräften und Assets den schnell wachsenden chinesischen Markt erfolgreich zu betreten. Sihuans Ambitionen und ausgezeichnete Vertriebskanäle werden Croma-Pharma dazu verhelfen, in Asien langfristigen Erfolg zu haben."



Über die Croma-Pharma GmbH - führende Experten im Bereich der Hyaluronsäure



Croma-Pharma, ein pharmazeutisches Unternehmen in Familienbesitz mit Sitz in Österreich ist weltweit für seine Expertise bei vorgefüllten viskoelastischen Injektionen für die Augenheilkunde, Orthopädie und ästhetische Indikationen bekannt. Eine Jahresproduktion von 6 Millionen Injektionen macht Croma weltweit zu einem der größten Hersteller von Injektionen höchster Qualität.



Croma-Pharma ist eines von nur zwei europäischen Unternehmen, die von der chinesischen Behörde CFDA die Marktzulassung für ein Produkt erhalten haben. Dieser Erfolg ist seiner Forschung und Entwicklung in der Firmenzentrale in Österreich zu verdanken. Die Besitzer verfolgen eine klare Vision für qualitativ hochwertige Technologien und nehmen kühn Chancen für den Erwerb von sich ergänzenden Unternehmen oder Technologien wahr. Croma-Pharma beschäftigt zurzeit 320 Mitarbeiter und betreibt 12 Niederlassungen in Europa, Nordamerika, Brasilien und Australien. Seine Produkte werden durch Vertriebspartner in mehr als 70 Ländern auf der ganzen Welt vermarktet. Croma-Pharma ist ein mehrfach preisgekröntes Unternehmen und feierte im Jahr 2016 seinen 40. Geburtstag. http://www.croma.at



Über die Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.



Die im Jahr 2001 gegründete Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. ist ein führender chinesischer Pharmakonzern und nach seinem Marktanteil die größte Franchise für kardio-zerebrale vaskuläre Medikamente auf Chinas Markt für verschreibungspflichtige Medikamente. Das Unternehmen ist auch das viertgrößte Pharmaunternehmen in Bezug auf Krankenhauskäufe am Krankenhausmarkt Chinas zum Stand Ende 2016. Der Erfolg des Unternehmens ist seinem differenzierten und bewährten Vertriebs- und Marketingmodell, seinem umfangreichen flächendeckenden Vertriebsnetz, dem jungen und diversifizierten Produktportfolio und seinen starken R&D-Fähigkeiten zuzuschreiben. Die aktuellen Produkte des Unternehmens decken die fünf wichtigsten medizinischen therapeutischen Fachgebiete in China ab: kardio-zerebrales vaskuläres System, zentrales Nervensystem, Stoffwechsel, Onkologie und Antiinfektiva.



http://www.sihuanpharm.com/index.php?l=en



Croma-Downloads: http://www.croma.at/en/metanavigation/news-2/press/downloads



OTS: Croma-Pharma GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126971 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126971.rss2



Pressekontakt: CROMA-PHARMA GmbH Oliver Stamm Corporate Communications Industriezeile 15 A-2100 Leobendorf Österreich +43 676 846868 134 oliver.stamm@croma.at