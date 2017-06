Bauherren und Projektentwickler in Deutschland haben große Schwierigkeiten, Unternehmen für ihre Projekte zu finden. Bauunternehmer Gerd Rainer Scholze erklärt, was das für die Wirtschaft bedeutet.

WirtschaftsWoche: Herr Scholze, Bauherren und Projektentwickler in ganz Deutschland klagen derzeit über Probleme, für zu vergebende Aufträge Bauunternehmen zu finden. Kommunen können Schulen deshalb nicht sanieren oder Unternehmen Logistikzentren nicht bauen. Kennen Sie das Phänomen?Gerd Rainer Scholze: Natürlich kenne ich das. Eine Situation wie derzeit hat es noch nie gegeben, nicht mal im Bauboom nach der Wiedervereinigung. Die Bauwirtschaft ist dermaßen überlastet, dass schlichtweg keiner mehr Kapazitäten frei hat für einen weiteren Auftrag, auf den sich die Unternehmen normalerweise stürzen würden. Das letzte halbe Jahr war deshalb das schlimmste in meiner 40-jährigen beruflichen Tätigkeit.

Was haben Sie konkret erlebt?Beim derzeit größten AIP-Projekt - dem von uns entwickelten Projekt StadtQuartier Schloßstraße in Mülheim/Ruhr - begann im Herbst vergangenen Jahres der Abriss des seit sieben Jahren leer stehenden ehemaligen Kaufhof-Warenhauses. Parallel dazu wollte ich den Bauauftrag für eine zweistellige Millionensumme vergeben. 20 Firmen - auch langjährige Partner - habe ich als potentielle Generalunternehmer kontaktiert. Alle forderten die Unterlagen an. Nach drei Monaten aber hatte kein einziger ein Angebot abgegeben. Ich stand erstmal ratlos da und stellte fest: Es bewirbt sich keiner.

Und dann?Dann wird aus einer normalen Baustelle plötzlich ein einziger Kampf. Ich hab mir gesagt: Du hast bis jetzt alles hingekriegt - das kriegst Du auch hin. Also habe ich im nächsten Schritt ausländische Bauunternehmen aus der Türkei und den Niederlanden gefragt. Die hatten auch ...

