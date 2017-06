Die Schweizer Großbank UBS hat Zalando vor der jährlichen Kapitalmarktveranstaltung am 20. Juni auf "Sell" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Erwartungen der Anleger bezüglich einer Aktualisierung des Jahresausblicks hielten sich in Grenzen, nachdem der Online-Modehändler im ersten Quartal enttäuscht habe, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer Studie vom Mittwoch. Für einen Kursanstieg der Aktie müsste das Management wohl das Margenpotenzial der verschiedenen Geschäftsbereiche quantifizieren. Nötig wäre zudem, zu erklären, wie das Portfolio sich langfristig zusammensetzen und zum oberen Ende der langfristigen Margen-Zielspanne von 13 Prozent beitragen solle./gl/mis

ISIN: DE000ZAL1111