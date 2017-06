Liebe Leser,

in Bezug auf die Apple-Aktie fragte mich eine Aktionärin: Ob sie nach dem Kursrutsch kaufen oder verkaufen solle? Nun, das muss sie schon selber wissen - es geht um ihr Geld und nicht um meines! Was ist passiert? Die Apple-Aktie ist in den letzten 12 Monaten um über 50% gestiegen. Jetzt ist der Kurs etwas gefallen, und das Plus steht immer noch bei rund +47%. Das ist alles. Es gab auch keine dramatischen negativen News bei Apple selbst. Im Gegenteil, die ... (Peter Niedermeyer)

