Innsbruck / Köln (ots) - Ab sofort zeigt sich die Internetpräsenz der Tourismusregion HeilbronnerLand in einem völlig neuen Erscheinungsbild. HRS Destination Solutions entwickelte den neuen Online-Auftritt, der für alle Endgeräte wie Smartphone, Tablet, PC oder Laptop optimiert ist. Das breit gefächerte Themenspektrum in Kombination mit einer vielfältigen und emotionalen Bildwelt liefert besonders für Tagesausflügler und Kurzreisende alle regional relevanten Informationen und Fakten. Um diese kontinuierlich auszubauen und zu pflegen, haben Partner der Region die Möglichkeit, sich in einem geschlossenen Bereich individuell zu präsentieren und ihre Daten (Fotos, Beschreibungen u.v.m.) selbst zu verwalten. Aktuell finden sich hier knapp 300 Partner aus einer Vielzahl an Kategorien wie Museen, Winzer oder Ausflugsziele. Durch das voll integrierte System sind auf der Website auch die Gastgeberdaten aus dem Buchungssystem der HRS Destination Solutions integriert, das in der Region gerade eingeführt wird.



Das Content Management System von HRS Destination Solutions ist speziell für touristische Anwendungen konzipiert und bietet SEO-unterstützende Eigenschaften wie Keyword Density, Content-Kategorisierung sowie die Integration von Google Analytics. Es ist einfach und flexibel zu bedienen und mit dem modularen Aufbau kann der Nutzer jede Seite individuell gestalten. "Mit dem Relaunch der Website sind wir selbst, aber auch unsere vielen Partner, sehr zufrieden. In den ersten Wochen seit dem Launch konnten wir bereits einen deutlichen Anstieg der Nutzerzahlen, vor allem bei der mobilen Nutzung, verzeichnen. Zusätzlich hat uns sehr viel positives Feedback von Gästen und Partnern zur Optik und Funktionalität erreicht", so Tanja Seegelke, Geschäftsführung der Touristikgemeinschaft HeilbronnerLand e.V.



Bei der Umsetzung von touristischen Internetauftritten kommt es immer mehr auf Effizienz und Effektivität an: "Tourismusregionen haben heutzutage eine hohe Menge an Themen und Aufgaben, welche sie tagtäglich bewältigen müssen. Die Lösungen von HRS Destination Solutions helfen unseren Partnern dabei, da sie zum einen sehr leicht zu betreiben und pflegen sind und zum anderen nahtlos ineinander greifen", sagt Stephan Wimoesterer, Geschäftsführer HRS Destination Solutions.



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis: HRS Destination Solutions Verena Dolz PR Manager Tel.: +49 221 2077 5161 E-Mail: presse@HRS.de



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/17725/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: HRS Destination Solutions newsroom: http://www.presseportal.de/nr/117188 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_117188.rss2