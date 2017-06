Eine Reihe demokratischer Kongressmitglieder verklagt US-Präsident Donald Trump wegen der ausländischen Einnahmen seines globalen Geschäftsimperiums. Sie werfen ihm Verstöße gegen eine Klausel der US-Verfassung vor.

Eine Reihe von demokratischen Kongressmitgliedern verklagt US-Präsident Donald Trump wegen der ausländischen Einnahmen seines globalen Geschäftsimperiums. Fast 200 Demokraten, darunter mehrere Senatoren, werfen Trump Verstöße gegen eine Klausel der US-Verfassung vor. Die Klageschrift sollte am Montagmorgen (Ortszeit) in einem Gericht in der Hauptstadt Washington eingereicht werden.

Die Kläger führen an, dass laut der Verfassungsklausel nur der Kongress die Annahme von Geschenken und Zahlungen aus dem Ausland erlauben kann. Der Kongress habe dadurch "eine einzigartige Rolle, ein einzigartiges Recht und eine einzigartige Verantwortung", sagte der demokratische Senator von ...

