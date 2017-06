ZEW-Konjunkturerwartungen, Verbraucherpreise aus Deutschland und die Industrieproduktion der EU - all diese Daten strömten auf die Marktteilnehmer in dieser Woche ein. Wie diese einzuordnen sind, weshalb die deutschen Inflationszahlen enttäuschen und welche Rolle das für die zukünftige Geldpolitik der EZB spielt, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperten Stefan Scharffetter von der Baader Bank aktuelle Lage der europäischen Wirtschaft und was der Preisanstieg für Lebensmittel noch mit sich bringt.