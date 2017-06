Allgemein wird erwartet, dass die Fed-Chefin Janet Yellen zum zweiten Mal die Zinszügel anzieht - auf 1,0 bis 1,25 Prozent. Doch die Finanzmärkte warten auch auf eine Vorhersage zum weiteren Verlauf der Zinsen.

Es gilt als so gut wie beschlossen, dass die US-Notenbank (Fed) den Leitzins an diesem Mittwoch zum zweiten Mal in diesem Jahr um einen Viertel Prozentpunkt erhöht, diesmal auf eine Spanne zwischen 1,0 und 1,25 Prozent. Hauptziele der Währungshüter sind Vollbeschäftigung und stabile Preise. Mit einer Arbeitslosenquote von zuletzt 4,3 Prozent hat die Fed das erste Ziel praktisch erreicht. Beim zweiten ist sie jedoch noch nicht soweit, da die Inflation hartnäckig unter der angestrebten Idealmarke von zwei Prozent verharrt.

Wie fast immer bei Fed-Sitzungen ist die spannendere Frage, welchen Ausblick Fed-Chefin Janet Yellen für die Zukunft gibt. Im März hat die Fed die Geldpolitik zuletzt gestrafft und zwei weitere Erhöhungen für 2017 ins Auge gefasst. Da die Wirtschaft schwach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...