NEW YORK (Dow Jones)--General Electric (GE) strafft das Geschäft. Das Unternehmen kündigte am Mittwoch an, die Bereiche GE Power und GE Energy Connections zur Einheit GE Power zusammenzufassen. Zum CEO der Sparte ernannte der Konzern per 3. Juli Russell Stokes, derzeit CEO von GE Energy Connections. Steve Bolze, CEO von GE Power, werde nach 24 Jahren bei GE und 11 Jahren an der Spitze der Sparte in den Ruhestand gehen.

Erst vor wenigen Tagen hatte GE einen Wechsel an der Konzernspitze angekündigt: Der seit 30 Jahren im Unternehmen tätige John Flannery löst Jeff Immelt ab. Der langjährige Vorstandschef Immelt geht am 1. August in Rente.

June 14, 2017 08:50 ET (12:50 GMT)

