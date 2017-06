NEW YORK (Dow Jones)--Gut behauptet werden die Aktienindizes an der Wall Street zum Start am Mittwoch erwartet. Die Anleger stehen im Bann der Fed-Zinsentscheidung, die während des US-Handels um 20.00 Uhr MESZ mitgeteilt wird. Eine Zinserhöhung gilt als sicher, dagegen bergen die begleitenden Kommentare erhebliches Überraschungspotenzial. Aussagen über den Zinspfad oder die Bilanz der US-Notenbank dürften auf großes Interesse stoßen, zumal bei den Investoren die Nervosität mit dem jüngsten Einbruch der Technologiewerte ebenso gestiegen ist wie das Bedürfnis nach Orientierung. "Jeder erwartet eine Zinserhöhung, aber viel wichtiger ist, was danach kommt", sagt Mitul Patel von Janus Henderson.

An den Märkten erwartet etwas weniger als die Hälfte eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr. Viele Anleger sind skeptischer geworden, was eine weiterhin aggressive Politik der Fed anbelangt. Sie verweisen auf eine Reihe weniger starker Konjunkturdaten in jüngster Zeit, besonders auch was Teuerungsdaten betrifft. Auch die am Mittwoch publizierten Inflationsdaten - Verbraucherpreise im Mai - fielen etwas niedriger aus als erwartet. Ebenso blieb der Einzelhandelsumsatz etwas hinter den Prognosen zurück.

Ölpreis sinkt weiter

Erneut abwärts geht es mit dem Ölpreis. Die weitverbreiteten Sorgen wegen des Überangebots bekommen am Mittwoch frische Nahrung. Neue Daten der International Energy Agency (IEA) belegen einen deutlichen Anstieg der Lagerbestände in den Industrieländern. So ist die Gesamtmenge im April um 18,6 Millionen Barrel gestiegen und liegt damit um 292 Millionen Barrel über dem Schnitt der vergangenen fünf Jahre. Die IEA hat gewarnt, dass das Überangebot 2017 weiter bestehen wird. Von einem "sehr bearishen Bericht" spricht Commerzbank-Analyst Eugen Weinberg. Er rät der Opec, ihre Strategie zu überdenken, denn deren Resultat sei eine widerstandsfähige US-Produktion. Bereits vor den EIA-Daten hatte das American Petroleum Institute am späten Dienstag über einen deutlichen Aufbau der US-Bestände bei Rohöl und Benzin auf Wochenbasis berichtet. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI fällt um 0,9 Prozent auf 46,06 Dollar. Die Sorte Brent verliert 0,7 Prozent auf 48,39 Dollar.

Am Devisenmarkt gibt der Dollar mit den niedrigen Inflationsdaten nach. Aktuell steigt der Euro auf 1,1250 Dollar nach etwa 1,12 Dollar vor den Daten. Der Goldpreis profitiert etwas von dem sinkenden Dollar und steigt um 0,5 Prozent auf 1.272 Dollar je Feinunze.

Am Anleihemarkt kommt es nach der jüngsten Schwächephase zu einer leichten Erholung. Im Gegenzug sinkt die Rendite der zehnjährigen Treasurys um 2 Basispunkte auf 2,20 Prozent.

H&R Block steigen nach Zahlen zweistellig

Bei den Einzelwerten springen H&R Block vorbörslich um 10 Prozent in die Höhe. Das Steuerberatungsunternehmen hat im vierten Geschäftsquartal überraschend gut abgeschnitten. Auch die Zahlen für das Geschäftsjahr lagen über den Erwartungen. Es war das erste Jahr mit einer Gewinnsteigerung, nachdem H&R Block in den beiden Jahren davor jeweils rückläufige Ergebnisse verzeichnet hatte.

Loxo Oncology geben dagegen 1 Prozent ab. Das Unternehmen hat eine Kapitalerhöhung angekündigt, ohne deren Umfang zu beziffern. Mit dem Erlös soll die Entwicklung des Krebsmedikaments Larotrectinib vorangetrieben werden.

Tesla steigen um 1 Prozent, nachdem die Aktie am Dienstag erneut einen Schlussrekord verbucht hat. Aktuell stützend wirkt die Information, dass das künftige SUV-Modell X von US-Behörden die höchstmögliche Sicherheitseinstufung erhalten hat. Zudem hatte der Großinvestor Ron Baron gesagt, die Aktie könnte bis 2018 um über 50 Prozent zulegen.

Nochmals nach unten geht es mit Starbucks, nachdem es bereits an sieben Sitzungstagen in Folge Verluste in der Aktie gegeben hat. Die Experten von Wedbush haben die Aktie der Kaffeehauskette auf "Neutral" von "Outperform" abgestuft und verweisen auf die hohe Bewertung. Die Titel hatten innerhalb von drei Monaten 13 Prozent zugelegt und am 2. Juni ein Rekordschlusshoch erreicht. Die Aktie fällt vorbörslich um 0,7 Prozent.

