In dem Konzept der "Relativen Stärke" ("Relativ Strength" bzw. "RS", nicht zu verwechseln mit "Relative Strength Index" bzw. "RSI") werden zwei oder mehrere Basistitel hinsichtlich ihres "relativen" Kursverhaltens, also bezüglich ihrer Performance, zueinander untersucht. Die häufigste Anwendung findet die "Relative Stärke" in einem Performance-Vergleich...

Den vollständigen Artikel lesen ...