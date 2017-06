HANNOVER (dpa-AFX) - Der weltgrößte Reisekonzern Tui hat einen neuen Chef für seine deutsche Tochter bestimmt. Der bisherige Amtsinhaber Sebastian Ebel (54) übergibt den Vorsitz der Tui Deutschland Geschäftsführung zum 1. Juli an den bisherigen Touristik- und Vertriebsgeschäftsführer Marek Andryszak (44). Der Aufsichtsrat der Tui Deutschland GmbH hat der Ernennung des Wirtschaftsingenieurs in seiner Sitzung am Mittwoch zugestimmt, sagte ein Sprecher in Hannover. Ebel hatte den Posten 2015 lediglich übergangsweise neben seiner Funktion als Konzernvorstand der Tui Group übernommen. Er wird nun zudem in den Aufsichtsrat der Tui Deutschland wechseln./rek/DP/men

ISIN DE000TUAG000

AXC0168 2017-06-14/15:33