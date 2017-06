Frankfurt - Der Goldpreis profitierte zuletzt von nachlassenden FED-Zinserhöhungserwartungen und erhöhten politischen Risiken, so die Analysten der Commerzbank. Kurzfristig würden die Analysten eine Korrektur, im weiteren Jahresverlauf wieder anziehende Notierungen und einen Goldpreis von 1.300 USD je Feinunze am Jahresende sehen. Der Preisanstieg von Palladium auf ein 16-Jahreshoch sei trotz der Erwartung eines beträchtlichen Angebotsdefizits überzogen und dürfte zumindest teilweise korrigiert werden. Denn die Autoindustrie als mit Abstand wichtigster Treiber der Palladiumnachfrage verliere spürbar an Dynamik. Die Stimmung gegenüber Platin sei dagegen bereits zu pessimistisch, so dass die Analysten hier eine Preiserholung erwarten würden.

Den vollständigen Artikel lesen ...