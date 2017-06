Mainz (ots) -



Fortsetzung der ZDF-"Herzkino"-Reihe mit Christine Eixenberger und Wolfgang Fierek: In der Umgebung von Murnau im bayerischen Voralpenland laufen seit wenigen Tagen die Dreharbeiten für zwei neue Filme "Marie fängt Feuer". Christine Eixenberger ist in der Titelrolle als freiwillige Feuerwehrfrau im Einsatz für die Gemeinschaft, ihre Familie - und die Liebe. In weiteren Rollen spielen Stefan Murr, Saskia Vester, Katharina Müller-Elmau, Sylta Fee Wegmann und Gabriel Raab. Regie führt Hans Hofer, die Drehbücher schrieben Stefan Kuhlmann sowie Michael Gantenberg und Lilly Bogenberger.



In der Folge mit dem Arbeitstitel "Am Ende aller Tage" trifft Marie in ihrer Heimat Wildegg nach einem Feuerwehreinsatz auf Pferdebesitzerin Luisa (Katharina Thalbach). Der Witwe, die eng mit Maries glücklicher Kindheit verbunden ist, fehlt offensichtlich das Nötigste, um ihr Leben zu bestreiten. Marie will der stolzen, alten Frau helfen - und stößt dabei auf Widerstand. Privat steht Marie unter Druck: Ihr Vater Ernst (Wolfgang Fierek) will das Familienhaus zu einem Mehrgenerationenhaus umbauen. Parallel träumt ihr Freund Stefan (Stefan Murr) davon, dass sie endlich mit Sohn Max (Moritz Regenauer) bei ihm einzieht. Mitten in dieser verwirrenden Situation trifft Marie in München auf ihren Ex-Freund Philipp (Julian Looman).



Um "Lügen und andere Wahrheiten" (Arbeitstitel) geht es in dem zweiten neuen Film der Reihe. Feuerwehrmann Gerhard (Ferdinand Dörfler) muss sich allein um die Kinder kümmern. Seine Frau Camilla (Bettina Mittendorfer) ist angeblich wegen einer Blinddarm-Entzündung im Krankenhaus. Als Marie das Chaos im Haus der Familie entdeckt, geht sie der Sache auf den Grund und erfährt, dass Camilla Krebs hat und die Diagnose vor ihren Kindern geheim halten will. Gemeinsam mit Stefans Sohn Daniel (Jonas Holdenrieder) versucht sie, dem Ehepaar zu helfen.



"Marie fängt Feuer" ist eine ZDF-Auftragsproduktion von Wiedemann & Berg Television (Produzentin: Nanni Erben). Die Redaktion im ZDF hat Sebastian Hünerfeld. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 4. August 2017; ein Sendetermin steht noch nicht fest.



