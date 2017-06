Liebe Leser,

die Diesel-Affäre hinter sich zu lassen, ist eines der wichtigsten Ziele von Volkswagen. Allerdings tritt der Konzern dabei scheinbar auf der Stelle. Zwar kommt der Automobilhersteller in den Vereinigten Staaten mit der kostspieligen Aufarbeitung voran, in Europa wird der Gegenwind dafür immer härter. So berichtet das "Handelsblatt" nun, dass sich zahlreiche Betroffene in verschiedenen europäischen Ländern an Sammelklagen beteiligen wollen.

Die ... (Rainer Lenzen)

