München plant das bisher schärfste Fahrverbot für Dieselfahrzeuge. Noch gibt es starken Widerstand in Deutschland, doch Städte wie Hamburg haben ähnliche Pläne - obwohl dort Autos der Umweltbehörde ausgebremst würden.

Obwohl derzeit viele Münchener die Stadt wegen der Pfingstferien verlassen haben, gibt es Straßen in der bayrischen Landeshauptstadt, auf denen der Verkehr stillsteht. Auf dem mittleren Ring, dem Georg-Brauchle-Ring und dem Petuel-Ring gehört der Stau zum Alltag. Der Blick des Autofahrers kann sich dann beispielsweise am imposanten Vierzylinder-Hochhaus des Autobauers BMW erfreuen - doch einatmen sollte man lieber nicht.

Was viele beim bloßen Anblick des alltäglichen Dauerstaus bereits erahnt haben, ist jetzt von einer neuen Erhebung belegt. Die Belastungen durch Abgase sind viel zu hoch, vor allem die krebserregenden Stickoxide (NOx) liegen an vielen Stellen der Stadt deutlich über den gesetzlichen Grenzwerten. Teilweise sind es über 60 Mikrogramm je Kubikmeter. Erlaubt ist von der Europäischen Union ein Mittelwert von 40 Mikrogramm über das Jahr verteilt. Am Pranger steht wieder einmal der Diesel, der als Hauptverursacher von Stickoxiden gilt.

Es hat deshalb durchaus etwas Revolutionäres, wenn der Münchener Oberbürgermeister Dieter Reiter von der SPD nun über ein generelles Diesel-Fahrverbot in der Stadt nachdenkt. "Die neuen Daten haben mir zu denken gegeben", gibt er unumwunden zu. Bisher war er davon ausgegangen, dass lediglich der Innenstadtkern betroffen sei. Die neuesten Daten zeigen jedoch, dass auch etliche Gebiete außerhalb unter den Abgasen leiden.

Käme Reiter mit seinen Plänen durch, dann könnte das je nach Auslegung des Fahrverbots auf unterschiedliche Schadstoffklassen das Aus für 130.000 bis 170.000 Autos im Stadtgebiet bedeuten. Im Moment sind in München rund 720.000 Autos zugelassen, 295.000 davon Diesel. Noch nicht mitgezählt sind dabei die zahlreichen Pendler, die aus dem Münchener Umland jeden Tag in die Stadt kommen. Reiter will jedoch die bislang beste Schadstoffklasse, die Euro-6-Norm, von dem Verbot ausnehmen.

Mit seinem Vorschlag geht der Münchener OB, der seit 2014 im Amt ist, sogar weiter als ...

