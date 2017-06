Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Neu: die Surf Days im großen Outdoor-Pool im Sommergarten - Wipeout Challenge: die Wasserschlacht des Jahres - Sommerauftakt der Wake-Masters



Action im kühlen Nass oder lieber im Sommergarten? Der YOU Summer Break präsentiert vom 7. bis 9. Juli ein sommerliches Outdoor-Programm auf dem Berliner Messegelände. Wenn das Thermometer auf sommerlich heiße Temperaturen ansteigt, sorgt der tausend Quadratmeter große Pool für die nötige Abkühlung und jede Menge Spaß beim Ausprobieren zahlreicher Wassersportarten. Neben dem Summer Opening der Wake-Masters finden hier eine große Wasserschlacht und Wassersport-Action satt statt.



Die perfekte Welle auf Europas größtem Jugendevent: Erstmalig bietet der YOU Summer Break auch die Möglichkeit, auf einer echten Welle mitten im Sommergarten zu surfen. Die Surf Days sind die weltweit erste mit einer "aufblasbaren Surf Station". Nicht nur Profis haben hier Spaß, auch Einsteiger können sich ausprobieren. Das Einzigartige an der Konstruktion ist das authentische Surf-Gefühl.



Der gigantische Pool im Sommergarten lädt die Besucher zu Spiel und Spaß mit SUP (Stand Up Paddling), Banana Rides oder Huckepack-Ritten über das Wasser ein. Auch tolle Shows stehen auf dem Programm. Die Berliner Wakeboard-Szene wird spektakuläre Sprünge zeigen und sich auf die Wettkampfsaison einfahren. 2017 konzentrieren sich die Wake-Masters ganz auf die Hometown Berlin. Auf dem YOU Summer Break begeistert unter anderem Wakeboard-Local Julian Hohn das Publikum mit spektakulären Shows. Auch die Besucher können beim "Wakeboarden für Jedermann" ihre Standhaftigkeit auf dem Wakeboard testen.



Wasser marsch: Die "YOU Summer Break Wipeout Challenge" auf dem Pool des Sommergartens ist die Wasserschlacht des Jahres. Und das Beste? In dem spannendsten Rennen des Sommers kann jeder mitmachen und eine Menge Preise abgreifen. Die Akteure müssen auf Wassermatten einen Hindernis-Parcours im Outdoor-Pool mit verschiedenen Aufgaben bewältigen, bevor sie den "Staffelstab" an ihr Team weitergeben.



Bubble Football ist der neue Trendsport aus Dänemark. Mister NEO bringt ihn auf den YOU Summer Break. Eingehüllt in große Kugeln, sogenannte "Bubbles" oder auch "Bumperz", treten Teams im Sommergarten gegeneinander an, und wie auch beim Fußball, muss der Ball ins gegnerische Tor. Spaß ist auch bei Arrow Tag vorprogrammiert: vergleichbar mit Paintball, aber ohne blaue Flecken, wird bei Arrow Tag wie in alten Zeiten mit Pfeil und Bogen gespielt.



Dribbeln, Passen, Werfen und Koordination - um das Erlernen und Verbessern dieser vier Grunddisziplinen des Basketballs dreht sich auf dem YOU Summer Break alles bei der "kinder+Sport Basketball Academy". Auch dieses Jahr haben wieder alle basketballinteressierten Kids die Möglichkeit, den Trainings-Parcours von ALBA BERLIN kennenzulernen und sich an den vier Stationen auf die Reise vom "Rookie" zum "Allstar" zu begeben. Hilfe bekommen die Nachwuchsbasketballer dabei von den Jugendtrainern und Helfern von ALBA BERLIN.



Kicken wie die Hertha-Stars: Im Soccer-Court von Hertha BSC kann jeder seine Fußballkünste unter Beweis stellen und an der kultigen Torwand zahlreiche Fanartikel erspielen.



Der YOU Summer Break Klassiker: Lasergame Deutschland ist auch wieder am Start. Auf dem großen Outdoor-Spielfeld können Besucher die neusten Spielmodi testen, Erinnerungsbilder vor der Fotowand machen und in der Halle nicht nur gegen andere Besucher spielen, sondern auch die Lasergame Pros herausfordern! Auf die Sieger warten tolle Preise.



Für Berlins coolste Poolparty sorgt JAM FM live vor Ort. Neben der Live-Bühnenshow mit DJ Crew gibt es stündlich Gewinnspiele und tolle Preise zu gewinnen.



Mehr Infos zur YOU unter www.you.de, www.instagram.com/you.berlin, www.twitter.com/youberlin und www.facebook.com/you.messe.



Über den YOU Summer Break



Der YOU Summer Break 2017 findet vom 7. bis 9. Juli zum 19. Mal in Berlin statt. Er versteht sich als Europas größtes Jugendevent. Veranstalter ist die Messe Berlin. Die YOU gliedert sich in zwei Hauptsegmente: Erlebnis-Events im Bereich "music.sports.lifestyle." und das Segment "Bildung.Karriere.Zukunft". Neben einem 1.000 m² großen Event-Pool im Sommergarten mit Wassersportarten zum Mitmachen findet auf dem YOU Summer Break auch die 14. Streetdance-Meisterschaft Berlin (8. und 9. Juli) und der XXL TuberDay meets YOU (8. Juli) statt.



OTS: Messe Berlin GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6600 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6600.rss2



Pressekontakt: YOU: Julia Wegener PR Managerin Tel.: (030) 3038-2269 j.wegener@messe-berlin.de



www.you.de you2017