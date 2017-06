London (ots/PRNewswire) - New Holland Agriculture, eine globale Marke von CNH Industrial N.V. für landwirtschaftliche Ausrüstung (NYSE: CNHI /MI: CNHI), hat die Eröffnung einer neuen Direktniederlassung in Centurion, Südafrika, bekannt gegeben. Der Ableger ersetzt die ehemalige Partnerschaft von New Holland mit der Invicta Holdings Ltd., welche die Marke über 10 Jahre hinweg vor Ort unterstützt hat. Der neue Standort wird New Holland in die Lage versetzen, sein komplettes Produktspektrum und sämtliche Serviceangebote direkt und exklusiv in den Ländern des südlichen Afrika wie Botswana, Lesotho, Namibia, Südafrika und Swasiland zu vertreiben und zu unterstützen.



Die Wasserbewirtschaftungsinitiative ist Teil eines mit der Ernährungs- und Auf der Präsentationsveranstaltung, bei der die Einrichtung der Niederlassung bekannt gegeben wurde, sagte Carlo Lambro, Präsident der Marke New Holland Agriculture und Mitglied des obersten Führungsgremiums der CNH Industrial Group: "Durch unsere führende Rolle bei der künftigen Gestaltung der Landwirtschaft wird noch einmal unsere Verantwortung betont, die wir beim Beschreiten neuer Wege wir im südlichen Afrika mithilfe von Innovationen, moderner Technik, einem angemessenen Grad an Mechanisierung, professionellem technischen Support sowie Vertriebsaktivitäten zusammen mit unserer Expertise bei landwirtschaftlichen Anbaumethoden haben."



New Holland hat derzeit 17 Händler im südlichen Afrika, die für Traktoren und Mähdrescher nach dem Verkauf Servicedienstleistungen und Unterstützung anbieten. Durch den Aufbau dieses Standorts verfolgt die Marke das Ziel, sein direktes wirtschaftliches Engagement im südlichen Afrika weiter auszudehnen, um Kunden den besten Rundum-Service anzubieten und um sich auf die Nachhaltigkeit bei den Produkten zu konzentrieren, die speziell auf den Bedarf der Kunden vor Ort zugeschnitten sind.



CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Investitionsgütersektor mit umfassender industrieller Erfahrung, einer breiten Palette von Produkten und weltweiter Präsenz. Jede einzelne Marke des Unternehmens ist in ihrem jeweiligen Industriesektor eine maßgebliche internationale Größe: Case IH, New Holland Agriculture und Steyr bei Traktoren und Landmaschinen; Case und New Holland Construction bei Baumaschinen; Iveco bei Nutzfahrzeugen; Iveco Bus und Heuliez Bus bei Nahverkehrs- und Reisebussen; Iveco Astra bei Steinbruch- und Baufahrzeugen; Magirus bei Feuerwehrfahrzeugen; Iveco Defence Vehicles in den Sparten Verteidigung und Zivilschutz; FPT Industrial bei Motoren und Getrieben. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens: www.cnhindustrial.com



