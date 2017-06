Am 12. Juni hat das Wirtschaftsministerium (BMWF) Österreichs beste Projekte mit dem Staatspreis ausgezeichnet. Das beste Start-Up-Marketing kommt von "Tierischer-Urlaub.com!"



Klagenfurt, Wien (ots) - Die hochkarätige Experten-Jury aus Wirtschaft und Wissenschaft hat entschieden! Im Rahmen der großen Marketing-Gala vergab das vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWF) veranstaltete und von der Austrian Marketing Confederation (AMC) - als Dachorganisation aller Marketing Clubs in Österreich - organisierte den Staatspreis Marketing heuer zum 13. Mal.Dabei holt sich die UPPERCUT tourism services, ein Unternehmen der 360 Grad-Marketing- & Multimedia Gruppe UPPERCUT, für die erfolgreiche Konzeption und Einführung des Tourismusportals "[Tierischer-Urlaub.com] (http://Tierischer-Urlaub.com/) - DAS Portal für [Urlaub mit Hund] (http://Tierischer-Urlaub.com/)" den Staatspreis für das beste Start-Up-Marketing!



Mit dem hart umkämpften Staatspreis Marketing werden seit Anbeginn nachhaltige und innovative Marketingprojekte ausgezeichnet. Im Fokus stehen ganzheitliche Marketingleistungen mit Qualität, betriebswirtschaftlicher Relevanz und Innovationsgrad.



Zwtl.: Eine ehrenvolle Auszeichnung für unser einjähriges Onlineportal!



"Das im Vorjahr ins Leben gerufene Projekt Tierischer-Urlaub.com punktet neben der übersichtlichen und klaren Präsentation vor allem mit seiner zielgruppenoptimierten Suchfunktion und dem innovativen Marketingmix mit klarem Online-Schwerpunkt.", freut sich Projektleiterin Mag. Claudia Pertl über das Feedback der Experten-Jury.



Mit dem erfrischenden und übersichtlichen Online-Auftritt, in dem alle buchungsentscheidenden Informationen zur Generierung von provisionsfreien Direktbuchungen für haustierfreundliche Unterkünfte, abgebildet werden, kann sich das Portal deutlich von Mitbewerbern abheben. Laut Staatspreis-Jury erreicht die Plattform damit einen immer stärker werdenden Markt und berührt das Herz vieler Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer.



[Tierischer-Urlaub.com] (http://Tierischer-Urlaub.com/) aus dem Hause [UPPERCUT group] (http://uppercut.at/) darf sich mit dem Staatspreis bereits über seine zweite große Auszeichnung freuen! Schon im Mai des Jahres begeisterte die Plattform die Fachjury des T.A.I. Werbe Grand Prix, der von den Veranstaltern selbst als "härtester und fairster Wettbewerb" bezeichnet wird und erreichte in der Kategorie Websites Touristik die renommierte Auszeichnung Signum Laudis in Silber.



Die Urlaubsplattform [Tierischer-Urlaub.com] (http://Tierischer-Urlaub.com/) präsentiert zwischenzeitlich über 100 haustierfreundliche Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze, sowie Urlaubsregionen, Ausflugsziele und zahlreiche Angebote & Packages für Urlauberinnen und [Urlauber mit Hund] (http://Tierischer-Urlaub.com/). Das Portal wird laufend erweitert.



