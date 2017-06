Düsseldorf (ots) - Walter Schneeloch, Vize-Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), fordert nach dem Verlust der Champions-League-Rechte im ZDF ein Umdenken bei den öffentlich-rechtlichen Sendern in der Übertragung von Sportereignissen. "Ich kann nur hoffen, dass das ZDF die dadurch eingesparten TV-Gelder stattdessen in die verstärkte Berichterstattung über die vielen attraktiven Sportarten von Handball über Basketball bis Eishockey investieren wird", sagt er der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). "Schließlich spielt gerade der Olympische Spitzensport trotz vieler großartiger Leistungen bekanntlich im Fernsehen - und damit auch bei den benötigten Sponsoren - leider eine immer untergeordnetere Rolle."



