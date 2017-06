Wuppertal (ots) -



Wuppertaler Digitalagentur unterstützt Deutschlands führendes Immobilienunternehmen beim Betrieb und Ausbau seiner digitalen Medien. Als Lead-Agentur von Vonovia für Sitecore hat netzkern das Intranet überarbeitet und den Betrieb der Website optimiert.



netzkern ist seit 2016 Sitecore-Lead-Agentur bei der Nummer eins im deutschen Immobilienmarkt, Vonovia. Die Wuppertaler Digitalagentur ist für den Betrieb und die technische Weiterentwicklung von Website, Intranet, Kundenportal und mobiler Angebote verantwortlich. Der DAX30 Konzern setzt als technische Basis seiner digitalen Medien bereits seit 2015 die Sitecore Experience Platform ein.



Relaunch des Intranets von Vonovia



netzkern hat die Vonovia-Website sowie die Sitecore-Infrastruktur im Konzern optimiert und die bislang voneinander getrennten Intranets der Deutschen Annington und der GAGFAH in das Vonovia Intranet überführt.



Das neue, responsive Intranet von Vonovia wurde gestalterisch, konzeptionell und technisch optimiert. Auf der seit Anfang März verfügbaren, neuen und klarer gegliederten Startseite finden Mitarbeiter nun eine aufgeräumte Navigation sowie aktuelle Unternehmens- und Kurzmeldungen. Darüber hinaus können sie digitale Arbeitsmittel, die sie im Alltag regelmäßig nutzen, sehr schnell abrufen.



netzkern hat zudem das Active Directory (AD) an Sitecore angebunden. Mitarbeiter müssen dank des neuen Single Sign-on nur noch ihren Browser öffnen und erhalten dann personalisiert Zugriff. Ebenfalls verbessert wurde die Suche, mit der Kontakte und Inhalte (inklusive Office-Dokumenten und PDFs) mit einem Klick gefunden werden können. Der inhaltliche Ausbau des Intranets ist durch die komponentenbasierte Struktur denkbar einfach. Die Redakteure können vielfältige Elemente wie Teaser, Akkordeons, Galerien und Formulare auf jeder Seite frei einsetzen und positionieren. netzkern hat zudem neue Komponenten, wie beispielsweise ein Gewinnspiel, auf Basis von Sitecore entwickelt. Das bringt viel Flexibilität bei der Gestaltung der Seiten und steigert gleichzeitig deren Attraktivität für die Mitarbeiter.



"Wir arbeiten fortlaufend an digitalen Lösungen und wollen in diesem Bereich noch stärker werden. Mit netzkern stellen wir uns digital sehr gut auf. Die Sitecore-Experten unterstützen uns in allen Fragen rund um die Sitecore Experience Platform und unsere digitalen Kanäle - sei es bei der Optimierung des Betriebs unserer Website, bei der kontinuierlichen Verbesserung unseres Intranets oder bei zukünftigen Projekten", erklärt Cornelia Echternach, Leiterin Web- / Mobile-APPs bei Vonovia.



"Wir fühlen uns geehrt, unsere Expertise und Leidenschaft für die Verbesserung der digitalen Informations- und Interaktionsplattformen bei Vonovia einbringen zu dürfen. Mit über 330.000 Wohnungen und DAX-Notierung greifen täglich tausende Wohnungssuchende, Mieter, Hausverwalter, Journalisten, Aktionäre und natürlich Mitarbeiter auf die digitalen Medien von Vonovia zu. Da spart jede kleine Verbesserung der Usability und Technik viel Zeit und hilft dabei, das Gesuchte komfortabler zu finden", sagt Thomas Golatta, Vorstand von netzkern.



Über netzkern



netzkern ist eine der 60 größten Full-Service-Digitalagenturen Deutschlands mit 80 Mitarbeitern an den Standorten Wuppertal und Hamburg. Die Agentur bietet sämtliche Leistungen für anhaltend erfolgreiche Web-, E-Commerce-, Online-Marketing- und Customer-Experience-Lösungen. Dazu gehören Beratung, Konzeption, Gestaltung, Realisierung, Online-Marketing sowie Hosting im redundant ausgelegten Datacenter. Die Digitalspezialisten unterstützen Großunternehmen wie Bayer, Covestro, DA Direkt, Esri, Uponor und Vonovia sowie zahlreiche KMUs wie Orthomol, Fahnen Herold, WSV Wuppertaler Sportverein oder Guest-One dabei, Interessenten über digitale Kanäle in begeisterte Kunden und Fürsprecher zu verwandeln. netzkern ist Sitecore Platinum Implementation-Partner, Microsoft Silver Application Development-Partner, Mongo DB Partner, einer der größten und erfahrensten Gold-Partner für Kentico im deutschsprachigen Raum sowie Google-Partner.



