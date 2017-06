Mitten in der schwersten Krise hält Air Berlin seine skurrile Hauptversammlung ab. Konzernchef Thomas Winkelmann versprüht Optimismus, der Finanzchef verspricht schwarze Zahlen - und die Aktionäre vertrauen ihnen.

Nach 42 Minuten ist alles vorbei. Ganz so, als gäbe es sie nicht, diese riesige Krise, in der Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft steckt. "Air Berlin ist zurück", freuen sich stattdessen nach der Hauptversammlung am Mittwoch die Aktionäre. Schließlich hat Unternehmenschef Thomas Winkelmann gerade verkündet, dass die Flieger wieder zuverlässig und pünktlich sind. Nicht einmal das war in den vergangenen Monaten selbstverständlich. Die grottenschlechte Finanzsituation? Ist für die treuen Mit-Eigentümer nicht entscheidend. "Der Winkelmann macht das schon", sagen sie.

"Der Winkelmann" ist ein ehemaliger Lufthanseat und steht erst seit gut vier Monaten an der Spitze der seit Jahren kriselnden Airline. Eine Aufgabe, die wohl nicht viele übernommen hätten - angesichts von rund 782 Millionen Euro Verlust im vergangenem Jahr und einem Schuldenberg von knapp 1,2 Milliarden Euro. Seit 2008 schreibt Air Berlin - mit einer Ausnahme durch den Verkauf des Vielfliegerprogramms - beständig rote Zahlen.

Der 57-Jährige aus dem Ruhrgebiet jedoch versprüht stoischen Optimismus. 2017 sei ein Jahr des Übergangs, doch für 2018 peile das Unternehmen auf operativer Ebene (Ebit) schwarze Zahlen an, sekundiert ihm Finanzchef Dimitri Courtelis. Und das obwohl ein wesentlicher Teil des ...

