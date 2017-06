Bonn (ots) - Die Aufnahme von Armutsflüchtlingen sei kein vernünftiger Beitrag zur Bekämpfung des Elends in der Welt, lautet eine der zentralen Thesen im neuen Buch des Philosophen und früheren Kulturstaatsministers Julian Nida-Rümelin. "Im Dialog" spricht er mit Michael Hirz über offene Grenzen in Zeiten der Migration, die moralische Pflicht, Notleidenden zu helfen und über die Grenzen dieser Hilfe.



Julian Nida-Rümelin lehrt als Professor für Philosophie und politische Theorie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und war knapp zwei Jahre Kulturstaatsminister im ersten Kabinett von Altbundeskanzler Gerhard Schröder.



