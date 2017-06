Mainz (ots) - Donnerstag, 15. Juni 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gäste: Detlef Soost, Fitness-Coach Kate Hall, Sängerin



Roaming-Gebühren trotz EU-Verbot - Die Tricks der Mobilfunkanbieter Ernährungsmythen auf dem Prüfstand - Welche Ernährung ist wirklich gesund? Fitness auf allen vieren - Der neue Trendsport Crunning im Check



Donnerstag, 15. Juni 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Asphaltkönige - Alltag auf deutschen Autobahnen



Mit 12 993 Kilometern ist das deutsche Autobahnnetz das viertlängste der Welt. Die Fernverkehrsstraßen sind die Adern des Landes. Wir zeigen, wie die Autobahn die Deutschen bewegt. Tausende Menschen arbeiten an und auf deutschen Autobahnen. Sie sorgen dafür, dass der Verkehr fließt, dass Reisende essen, trinken und rasten können, und achten darauf, dass die Verkehrsregeln eingehalten werden. Autobahnen verbinden, aber sie schaffen auch Konflikte.



Die Reportage "Asphaltkönige - Alltag auf deutschen Autobahnen" zeigt Menschen, auf deren Leben die Autobahn einen großen Einfluss hat. Berufspendler kämpfen sich täglich durch den Verkehr, Befürworter und Gegner eines generellen Tempolimits streiten seit Jahrzehnten, und die Polizei versucht regelmäßig, Verkehrssünder zu erwischen. Damit der Verkehr so gut wie möglich fließt, untersuchen Wissenschaftler das Verhalten von Autofahrern in Baustellen. Weitere Themen sind die Lärmbelastung durch Autobahnen und die Autobahn der Zukunft. Außerdem räumen wir mit dem Mythos auf, dass die Autobahn eine Erfindung aus dem "Dritten Reich" sei.







Donnerstag, 15. Juni 2017, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



"hallo deutschlands" erste Moderatorin - Marina Ruperti erinnert sich







Donnerstag, 15. Juni 2017, 22.25 Uhr



maybrit illner



Thema: Versagen im Fall Amri - Sind wir jetzt vor Terror sicher?



Gäste: Thomas de Maizière, CDU, Bundesinnenminister Andreas Geisel, SPD, Berliner Innensenator Konstantin von Notz, Die Grünen, MdB, Mitglied des Innenausschusses Lamya Kaddor, Islamwissenschaftlerin Klaus Brinkbäumer, Chefredakteur "Der Spiegel"



Bundesweite Schleierfahndung? Mitlesen bei Handy-Nachrichten? Überwachung von Minderjährigen? Die Innenminister von Bund und Ländern überbieten sich gerade bei den Maßnahmen zur Terrorbekämpfung. Die Begründung: Ein Anschlag wie auf den Berliner Weihnachtsmarkt darf sich nicht wiederholen. Aber hat die Politik das Richtige aus dem Fall Amri gelernt? Alle Täter der jüngsten Anschläge in Deutschland, Frankreich und zuletzt in Großbritannien waren den Behörden bekannt. Und trotzdem konnten sie als Attentäter zuschlagen. Wer hat im Fall Amri versagt? Gab es den Versuch, Fehler zu vertuschen? Warum hat wieder die "bessere Zusammenarbeit" der Behörden nicht funktioniert? Bringt mehr Überwachung mehr Sicherheit?







Freitag, 16. Juni 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Sandra Maria Gronewald, Moderatorin



Abzocke bei Aloe-Vera-Produkten - Wie viel Aloe steckt wirklich drin? Haarentfernung durch den Profi - Waxing, Laser und Co. im Check Rezept für leckere Forellenschnitzel - Armin Roßmeier zeigt, wie's gelingt Outdoor-Trends für die Gartensaison - Möbel und Wohnaccessoires für draußen







Freitag, 16. Juni 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Hafenmeister von Greifswald - Stressiger Sommer-Job Trödelprofis - Hilfe bei der Haushaltsauflösung Expedition Deutschland: Urbach - Leben im Remstal







Freitag, 16. Juni 2017, 17.10 Uhr



hallo deutschland



Am 16. Juni wird "hallo deutschland" 20 Jahre alt. Zum Jubiläum gibt es aktuelle Berichte sowie spannende und lustige Geschichten aus zwei Jahrzehnten. Und ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Lissy Ishag schaut auf die Anfänge 1997 - mit den damaligen kleinen Pannen. Im Studio ein Original: Achim Winter, fast 20 Jahre mit seiner Wochensatire dabei. Auch Ex-Moderatoren erzählen von ihrer Zeit bei "hallo deutschland". Kuriose Geschichten runden das Jubiläum ab.



"hallo deutschland" hat sich inzwischen nicht nur zu einer festen Größe und Marke im ZDF entwickelt. Mit durchschnittlich 15 Prozent Marktanteil war es im Jahr 2016 das Boulevardmagazin mit dem höchsten Marktanteil im deutschen Fernsehen. Immer ganz nah am Menschen und immer wieder mit neuen Ideen: Wochenserien, zum Beispiel über das "Inselinternat" oder die "Gutshausretter", serviceorientierte Beiträge über die Gefahren im Internet oder im Urlaub, dicht erzählte Crime-Storys über die "Kommissare und ihre spektakulärsten Fälle" oder Specials über die Schönen und Reichen an den schönsten Orten der Welt bei "hallo deutschland mondän".



Sachlich, emotional, unterhaltsam, aber immer seriös - das ist der Anspruch von "hallo deutschland". Präsentiert wird die Sendung im Wechsel von Sandra Maria Gronewald und Lissy Ishag.







