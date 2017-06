St. Gallen - Mein Handy stammt aus den USA, mein Auto aus Deutschland, meine Anzüge kommen aus Italien oder Asien, in meinem Haushalt benutze ich täglich Dinge, die aus zig Ländern zu mir nach Hause gefrachtet werden. Freihandel, so scheint es, tut mir gut und der Wirtschaft sowieso. Genauso wie der Klima- und Umweltschutz. Auf den möchte doch allen Ernstes niemand verzichten. Ausser die, die den Klimawandel kategorisch in Frage stellen, wie Donald Trump.

Die Kritik am US-Präsidenten reisst nicht ab. Der US-Präsident ist mit grossen Ambitionen ins Amt gestartet und sein Elan der ersten Wochen hat die Stimmung in der Wirtschaft und bei einem Teil der Bevölkerung tatsächlich deutlich verbessert. Dieser Effekt ist mittlerweile aber wieder verflogen, denn die allermeisten seiner wirtschaftspolitischen Vorhaben sind arg ins Stocken geraten und für Monate, vielleicht sogar für Jahre auf Eis gelegt. Dazu tritt Trump mit erschreckender Regelmässigkeit von einem Fettnäpfchen ins andere, sei es auf dem internationalen Parkett oder in der Innenpolitik, z.B. mit seinen impulsiven, frühmorgendlichen Tweets.

Der Unmut ist inzwischen nicht nur in den liberalen Medien sehr gross, sondern auch in der breiten Bevölkerung. Trumps Zustimmungswerte liegen derzeit auf Rekordtief, nur noch bei knapp 40%, der Rest ist mit seiner bisherigen Amtsführung unzufrieden. Zumindest in der neueren US-Geschichte war kein anderer Präsident bereits so früh so unbeliebt. Besonders gross war die Aufregung, als Trump den Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen ankündigte; wohl durchaus zurecht, auch wenn die Medien mit ihrem Trump-Bashing und Klima-Alarmismus gelegentlich übertreiben. Was in der Diskussion etwas zu kurz kam: Die Amerikaner haben ihren C02 Ausstoss in den letzten 20 Jahren leicht gesenkt und stehen damit im internationalen Vergleich nicht mal so schlecht da. China emittiert inzwischen ...

