Weiterhin in seinem Amt als Vorstandsvorsitzender des AMA bleibt Peter Krause (First Sensor). Das bestätigten die Mitglieder des Vereins am 31. Mai auf der Mitgliederversammlung in Nürnberg. Neu im Vorstand sind dagegen Ralf Slatter von Sensitec sowie Prof. Dr. Stefan Zimmermann von der Leibniz-Universität Hannover. Für weitere zwei Jahre im Amt bleiben auch Chritoph Kleye (IS-Line) als stellvertretender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...