MESEBERG (dpa-AFX) - Die Arbeitgeber haben angesichts der Herausforderungen durch die Globalisierung vor zunehmendem Protektionismus gewarnt. Der Präsident des Arbeitgeberverbandes BDA, Ingo Kramer, sagte am Mittwoch im brandenburgischen Meseberg, entsprechende Ankündigungen wie die von US-Präsident Donald Trump verunsicherten die Wirtschaft. Dies gelte in ähnlicher Weise auch für seine amerikanischen Gesprächspartner, sagte Kramer, der vor kurzem in den USA gewesen ist. Positiv sei, dass inzwischen nichts mehr von US-Strafzöllen für deutsche Produkte zu hören sei.

Vertreter der Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften kamen am Mittwochnachmittag mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) in Schloss Meseberg, dem Gästehaus der Regierung nördlich von Berlin, zusammen. Es ist das achte sogenannte Zukunftsgespräch. Themen waren diesmal unter anderem die Bedeutung einer stabilen Weltwirtschaft und eines fairen Welthandels. Außerdem sollen die Veränderungen für Wirtschaft und Arbeit durch die Digitalisierung diskutiert werden.

Merkel sagte vor Beginn des Treffens, es gehe darum, wie man in Deutschland angesichts der globalen Rahmenbedingungen auch in Zukunft Wohlstand und Arbeitsplätze erhalten könne. Gabriel betonte, dass das Modell der sozialen Marktwirtschaft und der damit verbundene soziale Frieden zentrale Momente des Wohlstandes in Deutschland seien und entsprechend erhalten werden müssten.

Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann, forderte die Regierung vor Beginn des Treffens auf, für mehr Fairness bei der Globalisierung zu sorgen. Den Wohlfahrtsgewinn durch die Globalisierung könne man "deutlich fairer verteilen"./rm/DP/men

AXC0188 2017-06-14/16:34