SHEFFIELD, VEREINIGTES KÖNIGREICH--(Marketwired - 14. Juni 2017) - WANdisco (LSE: WAND), das weltweit führende Unternehmen für Active Data Replication', gibt mit Freude bekannt, dass es sich einen neuen Vertrag mit einem der größten amerikanischen multinationalen Einzelhandelskonzernen sichern konnte. Der Vertrag wurde direkt durch WANdisco gesichert und wird auf etwa 2 Millionen US$ geschätzt, die in voller Höhe 30 Tage im Voraus gezahlt werden. Das Unternehmen wird dem Einzelhandelskonzern sein patentiertes Big-Data- und Cloud-Produkt WANdisco Fusion über ein Lizenzabonnement von dreieinhalb Jahren bereitstellen.

Fusion wurde als die einzige verfügbare Unternehmenslösung erachtet, die es dem Kunden ermöglicht, aktive, kritische Daten nahtlos und ohne Ausfallzeit zwischen primären und Notfallwiederherstellungsstandorten und der Cloud zu verschieben. Das Einzelhandelsunternehmen kann jetzt das Effizienzniveau in seinem bestehenden Notfallwiederherstellungsportfolio steigern, was zu einer beträchtlichen Senkung des zukünftigen Investitionsaufwands für Speicherkapazität und einer verbesserten Möglichkeit, Transaktionsdaten zu erfassen, führen könnte. Mit Fusion kann dies ohne Änderung an der Fähigkeit des Kunden erreicht werden, Kundendaten aus seinen Geschäften und von seiner Website zu erfassen und zu analysieren.

David Richards, Chief Executive Officer und Mitbegründer von WANdisco, kommentierte:

"Für einen Einzelhändler dieser Größe ist Ausfallzeit keine Option. Der Kunde ersetzt sein altes System, damit es ein höheres Maß an Kunden- und Merchandising-Erkenntnissen liefern kann -- Daten, die im Einzelhandel von unschätzbarem Wert sind. Mit unserer patentierten Technologie kann der Kunde jetzt große Mengen kritischer Daten verschieben und seine Systeme nahtlos aktualisieren, während strenge Dienstgütevereinbarungen bei all seinen Notfallwiederherstellungsvorgängen eingehalten werden.

"Dieser Vertrag markiert unseren Einstieg in den Einzelhandelssektor -- eine neue Vertikale für WANdisco -- was zeigt, dass der Bedarf für Fusion in vielen Branchen weltweit besteht. Unser starkes Vertragsmoment hebt weiter die einzigartige Fähigkeit von Fusion hervor, globale Unternehmen dazu zu befähigen, ihre Big-Data-Anwendungen einzusetzen und das volle Potenzial von Cloud-Analytik auszuschöpfen."

WANdisco ist das weltweit führende Unternehmen im Bereich Active Data Replication'. Seine patentierte Technologie WANdisco Fusion ermöglicht die Replikation von sich ständig verändernden Daten in der Cloud und in On-Premise-Datenzentren mit garantierter Konsistenz, ohne Ausfallzeit und ohne Geschäftsunterbrechung. Sie ermöglicht außerdem dezentralisierten Entwicklungsteams so zu arbeiten, als befänden sie sich alle an einem Ort. WANdisco verfügt über eine OEM-Vereinbarung mit IBM sowie Partnerschaften mit Amazon Web Services, Cisco, Google Cloud, Hewlett Packard Enterprise, Microsoft Azure und Oracle für den Wiederverkauf seiner patentierten Technologie. WANdisco arbeitet außerdem direkt mit Fortune-1000-Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen, um sicherzustellen, dass ihre Daten ihnen die echten Erkenntnisse liefern, die sie brauchen.

