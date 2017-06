London - Knapp eine Woche nach der Parlamentswahl in Grossbritannien haben sich die Parteien noch nicht auf eine konservative Minderheitsregierung geeinigt. Zwar berichtete die BBC am Mittwoch von einer nahenden Einigung der Konservativen mit der nordirischen DUP, doch die Regierung bestätigte dies vorerst nicht. Damit hängt auch der Starttermin für die Brexit-Verhandlungen mit der Europäischen Union in der Luft. Premierministerin Theresa May bekräftigte nur allgemein, dass es nächste Woche losgehen soll.

Mays Tories hatten vorige Woche ihre absolute Mehrheit im Unterhaus eingebüsst und setzen nun auf Unterstützung der zehn Abgeordneten der Democratic Unionist Party aus Nordirland. Die BBC meldete, die Verhandlungen stünden kurz vor dem Abschluss. Die Bekanntmachung könne sich aber wegen des tödlichen Hochhausbrandes in London bis kommende Woche verzögern. Angesichts der Katastrophe wäre die Verkündung eines Regierungsdeals unangemessen, hiess es.

Mehr Investitionen für Nordirland

Ein Regierungssprecher sagte auf Anfrage der ...

