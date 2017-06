Zürich (ots) -



Die erfolgsverwöhnte Schweiz muss ihre Rahmenbedingungen noch

bewusster attraktiv halten, um im immer härter umkämpften Wettbewerb

der Metropolitanregionen um die besten Unternehmen und Talente der

Welt bestehen zu können. Dazu gehören auch neue Wege im

Standortmarketing. Dies ist die Bilanz des diesjährigen

Sessionsanlasses der Standortmarketing-Organisation Greater Zurich

Area AG (GZA).



Unter dem Titel «Unser Wirtschaftsstandort - mit Tops und Flops an

der Weltspitze» gingen die Referenten und Gäste der Frage nach, was

die Schweiz und den Wirtschaftsraum Zürich - trotz aktueller

wirtschaftspolitischer Unsicherheiten - nach wie vor zu einem

weltweit führenden Wirtschaftsstandort macht. Dabei wurde auch

diskutiert, was nötig ist, um die Spitzenposition in Zukunft halten

zu können - die Standortreputation darf nicht ohne Not dem

politischen Kompromiss zuliebe geopfert werden.



Andreas Barraud, Volkswirtschaftsdirektor des Kantons Schwyz und

Stiftungsrat der Greater Zurich Area, sagte: «Die Schweiz ist im

internationalen Standortwettbewerb nach wie vor gut aufgestellt.

Damit das auch in Zukunft so bleibt, müssen wir die attraktiven

Rahmenbedingungen erhalten und weiterentwickeln.» Bei der Vermarktung

unseres Wirtschaftsstandorts im Ausland dürfe die Schweiz durchaus

selbstsicherer und mit einer Spur mehr Stolz auftreten, so Barraud.



Greater Zurich Area geht neue Wege im Standortmarketing



Kai Gramke, Bereichsleiter beim Forschungs- und

Beratungsunternehmen BAK Basel Economics, stellte die

Innovationskraft der Metropolitanregion Greater Zurich Area im

Vergleich mit anderen führenden Unternehmensstandorten dar. «Schaut

man sich die Weltklasseforschung an, spielen die Schweiz und

insbesondere die Greater Zurich Area als Forschungsstandort weltweit

in der obersten Liga mit - in Europa sogar an der Spitze», sagte

Gramke. Der vergleichende Technologieansatz erlaubt dem

Standortmarketing der Greater Zurich Area ein detaillierteres Wissen

über die technologischen Wettbewerbsvorteile des eigenen Standorts im

Vergleich zu anderen Regionen.



Balz Hösly, Verwaltungsratspräsident der Greater Zurich Area AG,

erläuterte, wie die Standortmarketing-Organisation ihre bewährte

Strategie weiterentwickelt, um auch in Zukunft international tätige

Unternehmen anzuziehen, welche die Innovationsfähigkeit des

Wirtschaftsraumes Zürich weiter stärken. So fokussiert die GZA stark

auf die innovativsten Metropolitanregionen der Welt und verfeinert

ihren Branchen-Fokus - etwa von Präzisionstechnologien hin zu

Robotik, Drohnen, Photonik, Sensorik oder Additive Manufacturing.

Dabei profitiert die GZA auch von der Kooperation mit ihren

wissenschaftlichen Partnern ETH Zürich, Empa und Eawag sowie weiteren

Forschungsinstituten. Neu thematisiert die GZA in Gesprächen mit

interessierten Unternehmen deshalb auch Kooperationsmöglichkeiten im

Bereich Forschung und Entwicklung als ersten Schritt zu einer

Ansiedlung. Balz Hösly plädierte für Massnahmen, mit denen die

Politik ein nachhaltiges und sinnvolles Standortmarketing

wirkungsvoll unterstützen kann: «Die Reputation des Standortes gehört

als nationale und parteineutrale Aufgabe auf die politische Agenda.»

Es sei von grösster Wichtigkeit, auch immaterielle Standortvorteile

wie Verlässlichkeit, Rechtssicherheit, Offenheit und

Internationalität sowie ein unternehmensfreundliches Umfeld aktiv zu

pflegen, so Hösly.



Die Greater Zurich Area AG



Die Non-Profit-Organisation Greater Zurich Area AG ist die

operative Standortmarketing-Organisation des Wirtschaftsraums Greater

Zurich Area. Sie akquiriert internationale Unternehmen im Ausland und

unterstützt und betreut diese gemeinsam mit ihren kantonalen und

städtischen Partnern von der Standortevaluation bis zur

Unternehmensgründung. Trägerin ist die 1998 in

Public-Private-Partnership gegründete Stiftung Greater Zurich Area

Standortmarketing. Mitglieder sind die Kantone Glarus, Graubünden,

Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, Uri, Zug und Zürich, die Region

Winterthur und die Stadt Zürich, sowie mehrere renommierte

Unternehmen der Privatwirtschaft. www.greaterzuricharea.com



