Die schwedische Kultband Mando Diao hat im Restaurant "World Bistro & Gardens" der Berliner Kultbrauerei Stone Brewing Halt gemacht und exklusiv ihre Songs "Shake", "Watch me now", "Break us" und "Down in the past" als Akustik-Set performt. Und damit nicht genug: Für alle Liebhaber hochauflösender Bilder wurde das Event in Ultra High Definition aufgenommen.



Die Schweden sind mittlerweile schon seit fast 20 Jahren im Geschäft und in diesem Mai veröffentlichten sie nach einigen personellen Veränderungen ihr achtes Album "Good Times". Von Anfang an war es Sänger Björn Dixgard und seinen Bandkollegen wichtig der eigenen Vision zu folgen und so entwickelt sich die Band ständig weiter und erfindet ihren Sound immer wieder neu. Ihre Fans bleiben ihnen treu und sind vor allem von den Live-Auftritten der Schweden begeistert.



Bei einer neuen Folge der DLXM SESSION am Freitag, den 16. Juni ab 22:00 Uhr, können sich auch die DELUXE MUSIC und UHD1 Zuschauer von den Live-Qualitäten der schwedischen Band überzeugen, wenn es wieder heißt: Erlebt eure Lieblings-Künstler so persönlich und scharf wie noch nie!



"Die DELUXE MUSIC SESSION hat sich mittlerweile sehr gut im Markt etabliert. Nach Josef Salvat, Coeur de Pirate, Olly Murs, Tom Odell, Milow und Rag'n'Bone Man haben wir mit Mando Diao bereits die siebte Folge einer DLXM SESSION aufgezeichnet," so Stephan Schwarzer Programmverantwortlicher bei DELUXE MUSIC. "Dieses Produkt spiegelt unsere Kernkompetenz wieder: außergewöhnliche und authentische Musikformate. Und unser stetig wachsender Marktanteil, der im Mai im Durchschnitt bei 0,5 Prozent in der Kernzielgruppe der 14 bis 49-Jährigen lag, unterstreicht, dass dies auch bei den Zuschauern gut ankommt."



"Die DELUXE MUSIC SESSION ist nur eines unserer hochwertigen UHD1 Formate. Neben diesem Format zeigen wir eigens produzierte Dokumentationen, wie über den Kaffeehersteller Dinzler oder die bayerische Whiskey Destillerie Slyrs. Aber auch Produktionen unserer Partner, wie "Die Männer der See" von DMAX, die auf dem Sendern in HD zu sehen sind, werden bei uns in UHD ausgestrahlt," erklärt Georges Agnes, Geschäftsführer Operations und Produktentwicklung der HD PLUS GmbH.



"Wir freuen uns immer Bier- und Musikfans hier bei Stone Brewing World Bistro & Gardens in Berlin begrüßen zu können - wenn es dann gleich beides auf einmal ist, umso mehr. Wir waren wahnsinnig beeindruckt von der Akustik Session die Mando Diao bei uns in der Library Bar aufgezeichnet haben - und auch davon, welche Begeisterung Björn und die Band für Craft Beer mitgebacht haben. Wir sind dankbar, dass sie ihre Kunst mit uns geteilt haben und wir unsere mit ihnen. Cheeers an Mando Diao, die Craft Beer Fans in Schweden, Deutschland und weltweit." Greg Koch, Executive Chairman & Mitgründer, Stone Brewing



Voraussetzungen für den Empfang von UHD1 by HD+: In ultrabrillanter Auflösung ist die DELUXE MUSIC SESSION auf UHD1 by HD+ zu sehen. Neben einem UHD-TV mit HEVC-Decoder benötigen Zuschauer ein HD+ Modul oder einen HD+ UHD-Receiver.



Der Kanal UHD1 by Astra / HD+ kann wochentags bis 20:00 Uhr (am Wochenende bis 14:00 Uhr) unverschlüsselt empfangen werden, ab 20:00 Uhr ist dafür ein HD+ Modul bzw. ein HD+ UHD Receiver mit aktiver HD+ Karte Voraussetzung. Mehr Informationen unter http://www.uhd1.tv.



Ausstrahlungszeiten: DLXM SESSION - Mando Diao Freitag, 16. Juni 2017, 22:00 - 22:10 Uhr Wdh: Sonntag, 18. Juni 2017, 18:00 - 18:10 Uhr



Über HIGH VIEW:



HIGH VIEW ist ein dynamisches, zukunftsorientiertes und wachsendes Unternehmen mit einem kreativen und hoch motivierten Team. Zum Portfolio gehören Medienangebote auf allen relevanten Plattformen, von Free-TV bis Pay-TV, von Online bis Mobile Apps. Der Schwerpunkt liegt auf Musik- und Factual-Entertainment-Angeboten. HIGH VIEW betreibt die Musikmarken DELUXE MUSIC, RCK TV und JUKEBOX sowie den Dokumentationssender PLANET mit der Marke XPLORE für Reise- und Abenteuerprogramme und hat die Marke WAIDWERK für Jäger und Angler entwickelt. Der Vertrieb der TV-Marken erfolgt in Europa über Kabel, IPTV und Satellit.



Über UHD1 by Astra / HD+



UHD1 by Astra / HD+ ist das Schaufenster für brillante UHD-Inhalte. Der Demo-Kanal ist im September 2015 gestartet und wird gemeinsam von HD+ und Astra betrieben. Tagsüber, zwischen 08:00 und 20:00 Uhr kann UHD1 by Astra / HD+ unverschlüsselt empfangen werden, nach 20:00 Uhr (sonntags bereits ab 14 Uhr) empfangen HD+ Nutzer mit einem HD+ Modul oder einen HD+ UHD-Receiver mit aktiver HD+ Karte exklusive Inhalte im abendlichen Programm. Grundvoraussetzung für den Empfang für Satelliten-Haushalte ist ein UHD-Fernseher, der über einen HEVC-Decoder verfügt. www.uhd1.tv



Über Stone Brewing



Die in San Diego, Kalifornien, ansässige Stone Brewing Co. wurde von Greg Koch und Steve Wagner 1996 gegründet und ist die neuntgrößte Craft Beer-Brauerei der USA. Stone Brewing wurde vom BeerAdvocate Magazin schon zum zweiten Mal zur "Besten Brauerei aller Zeiten auf diesem Planeten" gekürt. Das vielseitige Unternehmen ist die erste amerikanische Craft Beer-Brauerei, die eine Brauerei in Europa eröffnet hat. Darüber hinaus hat Stone Brewing erst 2016 eine weitere Brauerei in Richmond, Virginia eröffnen. Am Standort in Berlin können Gäste und Bierfans neben der Brauerei auch das Restaurant, Stone World Bistro & Gardens - Berlin besuchen. Stone Brewing ist für seine kräftigen und betont hopfigen Biere ebenso bekannt wie für das unermüdliche Engagement für Nachhaltigkeit und Philanthropie sowie dem Anspruch die Kunst des Bierbrauens zu bewahren. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1996 hat Stone weit über drei Millionen US Dollar für Charity-Projekte gespendet. Für weitere Informationen zu Stone Brewing Co. besuchen Sie www.stonebrewing.eu, https://www.facebook.com/StoneBrewingBerlin, https://www.instagram.com/stoneberlin/, http://www.pinterest.com/stonebrewingco/ und https://twitter.com/StoneBerlin.



